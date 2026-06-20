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3 முன்னோடி திட்டங்களுக்காக தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித் துறைக்கு உயரிய விருது

SKOCH விருதானது, சமூகத்தில் பெரிய அளவில் மக்களுக்குப் பயனளித்து, கணிசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிற நிர்வாகம் மற்றும் பொதுச் சேவைக்கான புதுமைகளைக் கௌரவிக்கும் உயரிய விருதாகும்.

3 முன்னோடி திட்டங்களுக்காக தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித் துறைக்கு உயரிய விருது
3 முன்னோடி திட்டங்களுக்காக தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித் துறைக்கு உயரிய விருது (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 20, 2026 at 10:40 PM IST

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சென்னை: மூன்று முன்னோடிக் கல்வித் திட்டங்களை அமல்படுத்தியதற்காக SKOCH 2026 என்னும் உயரிய விருதை தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறை பெற்றுள்ளது.

TN SPARK, தமிழ்நாடு மாதிரிப் பள்ளிகள் (TNMS) மற்றும் வெற்றிப் பள்ளிகள் ஆகிய மாற்றத்தை நோக்கிய மூன்று முன்னோடிக் கல்வித் திட்டங்களுக்காக, தமிழ்நாடு அரசின் பள்ளிக் கல்வித்துறை மதிப்புமிக்க SKOCH-2026 என்னும் உயரிய விருதைப் பெற்றுள்ளது.

SKOCH விருதானது, சமூகத்தில் பெரிய அளவில் மக்களுக்குப் பயனளித்து, கணிசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிற நிர்வாகம் மற்றும் பொதுச் சேவைக்கான புதுமைகளைக் கௌரவிக்கும் உயரிய விருதாகும்.

தங்கப் பிரிவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட TN SPARK திட்டம்

TN SPARK திட்டம் மூலம், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்குச் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI), ரோபோடிக்ஸ், கணினி கோடிங் மற்றும் டிஜிட்டல் திறன்கள் போன்ற எதிர்காலத்திற்கான தொழில்நுட்பத் திறன்கள் வழங்கப்படுகிறது.

இத்திட்டத்தின் முதல் ஆண்டிலேயே, 5,000-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) கற்றல் மையங்களாக மாற்றப்பட்டு 3.53 லட்சம் மாணவர்கள் பயன்பெற்றுள்ளனர். மேலும், 6,000-க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்புப் பயிற்சி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில், 61 சதவீத மாணவர்கள், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) உள்ளிட்ட திறன்களில் 100-க்கு 80-க்கும் அதிகமான மதிப்பெண்களைப் பெற்றுள்ளனர். இத்திட்டம், SKOCH 2026 விருதின் தங்கப் பிரிவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

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வெள்ளிப் பிரிவு - தமிழ்நாடு மாதிரிப் பள்ளிகள் திட்டம்

தமிழ்நாடு மாதிரிப் பள்ளிகள் திட்டம், முன்னணி உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சேர விரும்பும் திறமையான அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு அரசால் முழுமையான நிதியுதவி மற்றும் தங்குமிட வசதியுடன் அளிக்கப்படும் கல்வி முறையாகும். தமிழ்நாடு முழுவதும் தற்போது, 38 மாவட்டங்களிலும் 11,885 மாணவர்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனடைந்து வருகின்றனர்.

இந்தத் திட்டத்தின் மூலம், முன்னணிக் கல்வி நிறுவனங்களில் சேரும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 75-இல் இருந்து 1,340-ஆக உயர்ந்து 17 மடங்கு வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளது. மேலும், 93 முன்னணிக் கல்வி நிறுவனங்களில் 2,317 பேர் சேர்ந்துள்ளனர். குறிப்பாக IIT-இல் 41 பேர் சேர்ந்துள்ளனர். இத்திட்டம் SKOCH 2026 விருதின் வெள்ளிப்பிரிவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வெள்ளிப் பிரிவு - வெற்றிப் பள்ளிகள் திட்டம்

வெற்றிப் பள்ளிகள் திட்டம் என்பது, தமிழ்நாட்டு அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் திறமைகளை அடையாளம் கண்டு வளர்ப்பதற்கும், தேசிய அளவிலான போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயார்படுத்துவதற்குமான முக்கியத் திட்டமாகும்.

திறனறிதல், தொழில் வழிகாட்டுதல் மற்றும் தேசிய நுழைவுத் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி ஆகியவற்றின் மூலம், இத்திட்டம் தற்போது 339 மையப் பள்ளிகளில் பயிலும் 59,270 மாணவர்களைச் சென்றடைந்துள்ளது.

2024–25-ஆம் ஆண்டில் மட்டும், 10,400-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தேசிய அளவிலான போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கேற்றதுடன் 151 மாணவர்கள் நாட்டின் முன்னணிக் கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்க்கை பெற்றுள்ளனர். இத்திட்டம் SKOCH 2026 விருதின் வெள்ளிப்பிரிவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இம்மூன்று திட்டங்களும், தமிழ்நாட்டு மாணவர்களிடம் எதிர்காலத்திற்கான திறன்களை உருவாக்குவது முதல் அவர்களின் திறமைகளை அடையாளம் காணுவது, கல்விக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது வரை தமிழ்நாட்டின் கல்வி மாற்றத்திற்கான ஒருங்கிணைந்த பார்வையை உருவாக்குகின்றன.

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இதுகுறித்து பள்ளிக்கல்வித் துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் பி.சந்திர மோகன் கூறுகையில், "எந்தக் குழந்தையின் எதிர்காலமும் அதன் சூழ்நிலைகளால் முடங்கி விடக் கூடாது என்பதில் தமிழ்நாடு உறுதியாக உள்ளது. சமத்துவமான, உயர்ந்த இலக்குகளைக் கொண்ட, எதிர்காலத் தேவைகளுக்குத் தயாராக்கும் பொதுக்கல்வி அமைப்பை உருவாக்குவதே எங்களின் தொடர்ச்சியான நோக்கம்" என்றார்.

TAGGED:

TAMIL NADU MODEL SCHOOLS INITIATIVE
TN SPARK INITIATIVE
VETRI PALLIGAL SCHEME
SKOCH 2026 AWARD
SKOCH AWARD SCHOOL EDUCATION DEPT

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