பீகார் குடும்பத்தினர் கொலை வழக்கில் திருப்பம்: குப்பை கிடங்கில் இருந்து பெண் உடல் மீட்பு

பீகார் குடும்பத்தினர் கொலை வழக்கில் திருப்பம்: குப்பை கிடங்கில் இருந்து பெண் உடல் மீட்பு
புனிதா குமாரியின் உடலை பிரதேப் பரிசோதனை செய்த பின்னரே, அவர் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டாரா என்பது தெரியவரும்.
Published : January 30, 2026 at 12:57 PM IST
சென்னை: சென்னையில் பீகாரை சேர்ந்த இளைஞர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில், அவரது மனைவியின் உடலை போலீசார் இன்று மீட்டுள்ளனர்.
சென்னை அடையாறில் கடந்த 26ஆம் தேதி நடந்த சம்பவம் தமிழகம் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையே உலுக்கியது. அன்றைய தினம் காலையில், அடையாறு காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் ரத்தக் கறை படிந்த சாக்கு மூட்டையை போலீசார் கைப்பற்றினர். அதை திறந்து பார்த்த போது, அதில் சுமார் 25 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் சடலம் இருந்தது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த போலீசார், அந்த உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனை அனுப்பி வைத்தனர்.
இதுதொடர்பாக நடைபெற்ற விசாரணையில், கொலை செய்யப்பட்ட நபர் பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த கவுரவ் குமார் (24) என்றும், அவர் தரமணியில் உள்ள பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் காவலாளியாக வேலை செய்து வந்தததும் தெரியவந்தது. இவர், தனது மனைவி புனிதா குமாரி மற்றும் இரண்டு வயது மகனுடன் கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள கட்டடத்திலேயே வசித்து வந்துள்ளார். பீகாரை சேர்ந்த சத்யேந்தர் என்பவர், தான் வசிக்கும் இடத்திலேயே கவுரவ் குமாரியின் குடும்பத்தினர் வசிக்கவும் அனுமதி தந்துள்ளார்.
இந்த சூழலில், கடந்த 24ஆம் தேதி இரவு, சத்யேந்தர், தனது நண்பர்களான சந்தோஷ்குமார், கல்லூரியில் வாட்ச்மேனாக பணிபுரியும் பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த லலித் யாதவ் (40), கொட்டிவாக்கத்தில் அபார்ட்மெண்ட் வாட்ச்மேனாக பணிபுரியும் பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த விகாஷ் குமார் (24) ஆகியோருடன் மது அருந்தியுள்ளார். அவர்களுடன் கவுரவ் குமாரும் சேர்ந்து மது அருந்தியதாக கூறப்படுகிறது.
அப்போது, சத்யேந்தர் மற்றும் அவரது நண்பர்கள், கவுரவ்குமாரின் மனைவியான புனிதா குமாரியிடம் தவறாக நடக்க முயன்றதாக தெரிகிறது. இதனை கவுரவ் குமார் தடுக்க முற்பட்ட போது ஏற்பட்ட தகராறில், நண்பர்கள் சேர்ந்து கவுரவ் குமாரை கொலை செய்தததாக போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
பின்னர், விஷயம் வெளியே தெரிந்துவிடக் கூடாது என்ற பயத்தில், புனிதா குமாரியையும், அவரது 2 வயது குழந்தையையும் சத்யேந்தர் உள்ளிட்டோர் கொலை செய்ததாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் அன்று இரவே அவர்களின் சடலங்களை, சாக்கு மூட்டைகளில் கட்டி வெவ்வேறு இடங்களில் அவர்கள் வீசி சென்றதாக போலீசார் கூறுகின்றனர்.
கொலை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டதால் சத்யேந்தர், லலித்குமார், விகாஷ் குமார் ஆகிய 3 பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். பின்னர், சைதாப்பேட்டையில் உள்ள நீதிபதி வீட்டில் அவர்களை போலீசார் ஆஜர்படுத்தினர்.
அப்போது மூவரையும் வரும் பிப்ரவரி மாதம் 12ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்குமாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டார். தொடர்ந்து, அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
புனிதா குமாரி உடல் மீட்பு
இதனிடையே, ஏற்கனவே கவுரவ் குமாரின் உடல் மட்டும் மீட்கப்பட்ட நிலையில், அவரது குழந்தையின் சடலம் மத்திய கைலாஷ் பக்கிங்காம் கால்வாயில் நேற்று மீட்கப்பட்டது. இந்நிலையில், அவரது மனைவி புனிதா குமாரியின் சடலத்தை பெருங்குடி குப்பைக்கிடங்கில் இருந்து போலீசார் இன்று கைப்பற்றினர். பிரேதப் பரிசோதனைக்கு பிறகே, அவர் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டாரா என்பது தெரியவரும்.