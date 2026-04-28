ETV Bharat / state

சாத்தூர் திமுக வேட்பாளர் வீட்டில் நகை கொள்ளை வழக்கில் திருப்பம்; 2 பெண்கள் உள்பட மூவர் கைது

சாத்தூர் திமுக வேட்பாளர் கடற்கரை ராஜ் வீட்டில் 122 பவுன் நகைகள், 800 கிராம் வெள்ளி பொருட்கள் மற்றும் ரூ.45 ஆயிரம் பணத்தை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 28, 2026 at 6:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

விருதுநகர்: சாத்தூர் திமுக வேட்பாளர் வீட்டில் நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் இரண்டு பெண்கள் உட்பட மேலும் மூவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டவர் கடற்கரை ராஜ். இவர் சாத்தூர் அருகே வெங்கடாசலபுரம் பகுதியில் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார். மேலும், வீட்டு மாடியில் இவரது இளைய மகன் விக்னேஷ் மற்றும் மருமகள் வசித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு இவரது வீட்டில் 122 பவுன் நகைகள், 800 கிராம் வெள்ளிப்பொருட்கள் மற்றும் ரூ.45 ஆயிரம் பணத்தை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றனர். இந்த சம்பவம் குறித்து சாத்தூர் நகர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.

இதனிடையே, அந்த பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான வீடியோ காட்சிகள் மூலம் கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட மர்ம நபர்களை போலீசார் அடையாளம் கண்டனர். மேலும், விருதுநகர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்ரீநாதா உத்தரவின் பெயரில் மூன்று தனிப்படைகள் அமைத்து அவர்களை தேடி வந்தனர்.

இந்த நிலையில் கடற்கரை ராஜ் வீட்டில் நடந்து கொள்ளை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய ஆரோக்கிய ஜான்போஸ்கோ (41) என்பவர் சாத்தூர் கோர்ட்டில் சரணடைந்தார். இவரிடமிருந்து 12 பவுன் நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. பின்னர் இவரை போலீசார் நீதிமன்ற காவலில் எடுத்து விசாரணை செய்தனர்.

இந்த விசாரணையின் அடிப்படையில் திருட்டு சம்பவத்தில் தொடர்புடைய சாத்தூர் ஹவுசிங் போர்டு பகுதியைச் சேர்ந்த சுரேஷ்குமார் (31) இவரது மனைவி பவானி (30) மற்றும் அவருடன் தொடர்பில் இருந்த அபிநயா (30) ஆகிய மூன்று பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

இந்த வழக்கில் ஏற்கெனவே கைது செய்யப்பட்ட ஆரோக்கிய ஜான் போஸ்கோவின் போலீஸ் காவல் நிறைவடைந்ததையொட்டி அவரை மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சிறையில் அடைத்தனர். தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ள சுரேஷ் குமார் மீது 10-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் நிலுவையில் உள்ள நிலையில், அவர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டு பிணையில் வெளியில் வந்தவர் என்பது தெரிய வந்துள்ளது. இந்த கொள்ளை வழக்கில் தொடர்புடைய மேலும் இருவரையும் போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர்.

TAGGED:

SATTUR DMK CANDIDATE
VIRUDHUNAGAR
கொள்ளை
திமுக வேட்பாளர்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.