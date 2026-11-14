சென்னையில் பதுக்கி வைக்கப்பட்ட 50 கிலோ மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருளின் மூலப்பொருள் - மூவர் கைது
மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகளின் முதற்கட்ட விசாரணையில், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சூடோபெட்ரின் வேதிப்பொருள் ஹைதராபாத்தில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது.
Published : November 14, 2026 at 3:37 PM IST
சென்னை: சென்னை தொழிற்சாலையில் மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருள் தயாரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருளான சூடோபெட்ரின் வேதிப்பொருளை 50 கிலோ பதுக்கி வைத்திருந்த 3 பேரைக் கைது மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.
சென்னை எம்.கே.பி. நகர், அன்னை இந்திரா நகர் பகுதியில் எம்.எஸ்.ஏ.என் எண்டர்பிரைசஸ் என்ற பெயரில் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் மற்றும் பெட்டிகள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த தொழிற்சாலையில் சட்டவிரோதமாக போதைப்பொருள் தயாரிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருளான சூடோபெட்ரின் வேதிப்பொருள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக சென்னை மண்டல மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் கிடைத்துள்ளது.
இதையடுத்து நவ.12-ஆம் தேதி அன்று சம்பந்தப்பட்ட தொழிற்சாலையில் மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது இரண்டு சாக்கு மூட்டைகளில் தலா சுமார் 25 கிலோ வீதம் மொத்தம் 50 கிலோ சூடோபெட்ரின் வேதிப்பொருள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, சட்டவிரோதமாக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 50 கிலோ வேதிப்பொருளையும் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து, இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக சென்னையைச் சேர்ந்த 3 பேரை மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர்.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வேதிப்பொருளின் சர்வதேச சந்தை மதிப்பு சுமார் ரூ. 1 கோடி என்றும், ஒரு கிலோ சூடோபெட்ரின் வேதிப்பொருள் சுமார் ரூ. 2 லட்சம் என்ற மதிப்பில் இருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்டவர்களில் மூவரில் இருவர் தந்தை, மகன் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சூடோபெட்ரின் வேதிப்பொருள் ஹைதராபாத்தில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், இந்த வேதிப்பொருளை சட்டவிரோதமாக வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்து மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப்பொருள் தயாரிப்புக்குப் பயன்படுத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்ததும் தெரியவந்துள்ளது.
இவைமட்டுமின்றி, சென்னையை மையமாகக் கொண்டு செயல்படும் சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல்கள் எபெட்ரின் மற்றும் சூடோபெட்ரின் போன்ற வேதிப்பொருட்களை ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு சட்டவிரோதமாகக் கடத்தி வந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
தொடர்ந்து, இதுதொடர்பாக மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
எபெட்ரின் மற்றும் சூடோபெட்ரின் ஆகியவை மெத்தபெட்டமைன் போன்ற அதிக அடிமையாக்கும் தன்மை கொண்ட செயற்கை போதைப்பொருட்களைத் தயாரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய மூல வேதிப்பொருட்களாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.