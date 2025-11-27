சென்னை நகை பட்டறை கொள்ளை வழக்கு; ராஜஸ்தானில் பதுங்கி இருந்த மூவர் கைது

ETV Bharat / state

கைதானவர்களிடம் இருந்து 414.8 கிராம் தங்க நாணயங்கள், 36 கிராம் வெள்ளி நாணயங்கள் மற்றும் 295 கிராம் தாமிர தகடுகள் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 27, 2025 at 9:50 PM IST

சென்னை: யானை கவுனி தங்க நகை பட்டறை உரிமையாளரை தாக்கி சுமார் 750 கிராம் தங்க நாணயங்களை கொள்ளையடித்த வழக்கில் ராஜஸ்தானை சேர்ந்த மூவரை சென்னை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர்.

சென்னை ஏழு கிணறு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜெகதீஷ் (34). இவர் யானை கவுனி வெங்கட்ராயன் தெருவில் தங்க நகை பட்டறை நடத்தி வருகிறார். இந்நிலையில், கடந்த 24ஆம் தேதி மாலை இவரது பட்டறைக்கு வந்த இரண்டு பேர் தங்க காசுகள் வேண்டுமென கேட்டுள்ளனர். மேலும், புதிதாக வாங்க இருக்கும் தங்க காசுகளில் முத்திரைகள் பதிக்க வேண்டும் எனவும் கூறியுள்ளனர். இதனால் நகை பட்டறை உரிமையாளர் ஜெகதீஷ் உள்ளே சென்று முத்திரை பதிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்தார்.

அப்போது அந்த நபர்கள் உள்ளேச் சென்று ஜெகதீசனை அடித்து தாக்கி விட்டு, அவரது முகத்தில் ஸ்பிரே அடித்து மயக்கம் அடையச் செய்தனர். அதனை அடுத்து நகை பட்டறையில் இருந்த சுமார் 750 கிராம் தங்க நாணயங்கள், வெள்ளி நாணயங்கள் மற்றும் தாமிர தகடுகளை கொள்ளையடித்துக் கொண்டு தப்பி சென்றனர்.

அதன் பிறகு மயக்கம் தெளிந்த ஜெகதீஷ், இது குறித்து சென்னை யானை கவுனி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில், வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், தனிப்படை அமைத்து நகை பட்டறை மற்றும் அந்த பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி மர்ம நபர்களை தீவிரமாக தேடி வந்தனர்.

மேலும், கொள்ளையர்களின் செல்போன் எண்களை அறிந்துள்ள, கொள்ளை சம்பவம் நடந்த போது அப்பகுதியில் பதிவாகி இருந்த செல்போன் சிக்னலை வைத்தும் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

விசாரணையில், இந்த கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள், ராஜஸ்தான் மாநிலம் பாலி மாவட்டம் பகுடி நகர் காவல் நிலைய சரக்கத்தில் மறைந்து இருப்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து தனிப்படை போலீசார் விமானம் மூலம் ராஜஸ்தான் மாநிலத்திற்கு சென்று, அந்த மாநில போலீசார் உதவியுடன் கொள்ளையர்களை தேடி வந்தனர்.

இந்நிலையில், கொள்ளையர்கள் அங்குள்ள கர்மாவாஸ் பட்டா குக் கிராம் ஒன்றில் பதுங்கி இருப்பது தெரிய வந்தது. அங்கு சென்ற தனிப்படையினர், கேகே ஜுவல்லர்ஸ் உரிமையாளர் வர்தாராம் (எ) வினோத் (33), சர்வான் குர்ஜார் (19), ஓம்பிரகாஷ் (23) ஆகிய மூவரை கைது செய்தனர். இவர்கள் ராஜஸ்தானை சேர்ந்தவர்கள் ஆவர். மேலும், பிடிபட்ட அவர்களிடமிருந்து 414.8 கிராம் தங்க நாணயங்கள், 36 கிராம் வெள்ளி நாணயங்கள் மற்றும் 295 கிராம் தாமிர தகடுகள் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

இதையடுத்து, அவர்களை பாலி மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, ட்ரான்சிட் வாரண்ட் பெற்று மூவரையும் ரயில் மூலமாக சென்னை அழைத்து வர தனிப்படையினர் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.

மேலும், கொள்ளையடிக்கப்பட்ட மற்ற தங்க நாணயங்கள் குறித்தும், இந்த கொள்ளை சம்பவத்தில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது? இவர்களுக்கு யார் தகவல் கொடுத்தார்? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்படும் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

