தேர்தலில் வாக்களித்த வெளிநாடு வாழ் குடியுரிமை பெற்ற மூவர் கைது
கைதான நபர்கள் தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிகள் தெரியாமல் வாக்களித்தார்களா? அல்லது வேறு நபரின் பெயரில் வாக்களித்தார்களா என போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
Published : May 14, 2026 at 7:42 PM IST
சென்னை: தேர்தலில் வாக்களித்த வெளிநாடு வாழ் குடியுரிமை பெற்ற மூவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
இந்தியாவில் நடக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தல், நாடாளுமன்ற தேர்தல் போன்ற தேர்தல்களில் இந்தியர்கள் மட்டுமே வாக்களிக்க உரிமை உள்ளது. அதேபோல, பணிகள் மற்றும் அலுவல் காரணமாக வெளிநாடுகளில் தங்கியிருக்கும் இந்தியர்களும், வாக்காளர் பெயர் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருந்தால், வாக்களிக்க முடியும்.
ஆனால், வெளிநாடுகளுக்கு சென்ற இந்தியர்கள் நிரந்தரமாக அங்கேயே தங்கி, அந்நாட்டு குடியுரிமையை பெற்றுவிட்டால் அவர்களது இந்திய பாஸ்போர்ட் ரத்து செய்யப்பட்டு, அந்நாட்டு பாஸ்போர்ட்கள் வழங்கப்படும். இதனால், அவர்கள் வழக்கம்போல் இந்தியாவிற்கு வந்து செல்ல முடியும். ஆனால், தேர்தலில் வாக்களிக்க முடியாது.
அவர்களின் இந்திய குடியுரிமை ரத்து செய்யப்பட்டு, வாக்களிக்கும் உரிமைகளை இழந்துவிடுவார்கள். இது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தின் விதிமுறைகளின் செய்யப்படும் நடைமுறையாகும். இதுபோன்ற சூழலில், கடந்த ஏப்.23 ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டில் நடந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வாக்களிக்க வெளிநாடுகளில் வாழும் ஏராளமான தமிழர்கள் சொந்த ஊருக்கு படையெடுத்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டது அதாவது, ஏப்ரல் 23ஆம் தேதிக்குப் பிறகு தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வரும் பயணிகளின் கைவிரலில் ஓட்டுப் போட்டதற்கான மை அடையாளங்கள் இருக்கிறதா? அவர்கள் வெளிநாட்டில் குடியுரிமை பெற்ற பயணிகளா? என சோதனை செய்யவும், அப்படியிருந்தால் அவர்களை நிறுத்தி காவல்துறையிடம் ஒப்படைக்கவும் அறிவுறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து சென்னை, மதுரை உள்ளிட்ட சர்வதேச விமான நிலையங்களிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் பயணிகளை குடியுரிமை அதிகாரிகள் தீவிரமாக சோதனை செய்தனர். அந்த வகையில், இன்று சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து வெளிநாடு செல்ல வந்திருந்த 3 பயணிகளின் கைவிரலில் வாக்களித்ததற்கான கருப்பு மை இருந்துள்ளது. அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வாக்களித்ததாக தெரிவித்துள்ளனர்.
தொடர்ந்து, பாஸ்போர்ட்டை சோதனை செய்தபோது அவர்கள் வெளிநாடு வாழ் குடியுரிமை பெற்றிருந்துள்ளனர். அதனால், அவர்களிடம் குடியுரிமை அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். அந்த விசாரணையில், அவர்கள் மூன்று பேரும் ஆஸ்திரேலியா, கனடா, இலங்கை நாட்டிற்கான குடியுரிமைகளை பெற்றது தெரியவந்துள்ளது. அதனால், இவர்கள் வாக்களித்த பகுதிக்குட்பட்ட காவல் நிலையங்களுக்கு அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்தனர்.
அதனடிப்படையில், அவர்களை கே.கே.நகர், விருகம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். தற்போது, அவர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள போலீசார், தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, அவர்கள் இந்த விதிகள் இருப்பது தெரியாமல் வாக்களித்தார்களா? அல்லது வேறு நபரின் பெயரில் இவர்கள் வாக்களித்தார்களா? என பல கோணங்களில் விசாரித்து வருகின்றனர். இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட தேர்தல் ஆணையரிடமும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, விசாரணை நடத்தப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
கடந்த 23-ஆம் தேதி பிறகு இதேபோல சிலரை சென்னை விமான நிலையம் மற்றும் மதுரை விமான நிலைய குடியுரிமை அதிகாரிகள் பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டால், அவர்கள் இது குறித்த தகவலை சொல்ல மறுக்கின்றனர்.