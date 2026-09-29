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யூடியூபர் மதுமிதாவின் வீடியோவை 'டாஸ்க்காக' எடுத்து முடித்த பலே திருடர்கள்; விசாரணையில் வெளிவந்த பகீர் தகவல்கள்

மதுமிதா சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட வீடியோவை பார்த்தே இந்த கொள்ளை சம்பவத்தை நிகழ்த்தியதாக கொள்ளையர்கள் வாக்குமூலம் கொடுத்திருப்பதாக போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

யூடியூபர் மதுமிதா அவரது குடும்பத்தாருடன்
யூடியூபர் மதுமிதா அவரது குடும்பத்தாருடன் (@instagram/madhumithaaaaaaa_3154284)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 4:19 PM IST

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கன்னியாகுமரி: பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய பிரபல யூடியூபர் மதுமிதா வீட்டு கொள்ளை சம்பவத்தில் தூத்துக்குடியை சேர்ந்த இசக்கி பாண்டியன் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் உட்பட மூவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், நாகர்கோவில் அருகே உள்ள தம்மத்துகோணம் வி.ஐ.பி கார்டன் பகுதியை சேர்ந்தவர் வினோத்குமார். ஏலக்காய் வியாபாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்களில் இவர் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இவரது மனைவி மதுமிதா. பிரபல யூடியூபர் ஆவார்.

இந்த நிலையில், மதுமிதா அண்மையில் அவரது சமூக வலைதள பக்கத்தில், தனது வீட்டில் லட்சக்கணக்கான பணம் இருப்பதாகவும், மாதத்துக்கு ஒரு முறை தங்க நகை வாங்குவதாகவும் கூறி ரீல்ஸ் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார்.

போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்ட மூவர்
போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்ட மூவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த வீடியோ சமூக வலைதள பக்கத்தில் மிக வேகமாக வைரலான நிலையில், கடந்த வாரத்தின் இறுதியில், மதுமிதா அவரது குடும்பத்தாருடன் வெளியே சென்றிருந்தார். இதை நோட்டமிட்ட மர்ம நபர்கள், வீட்டுக்குள் புகுந்து பணம் மற்றும் விலையுயர்ந்த நகை ஆகியவற்றை கொள்ளை அடித்துவிட்டு தப்பிச் சென்றனர்.

மதுமிதா கூறிய தகவலின்படி, வீட்டில் இருந்த 118 சவரன் தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள், ரூ. 50 ஆயிரம் ரொக்கம் ஆகியவை கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்தது. பின்னர், இந்த கொள்ள சம்பவம் குறித்து ராஜாக்கமங்கலம் காவல்நிலையத்தில் மதுமிதா தரப்பு புகார் தெரிவித்திருந்த நிலையில், போலீசார் திருட்டு குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

குறிப்பாக, வீட்டில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில், மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல் மதுமிதாவின் வீட்டுக்குள் புகுந்து கொள்ளையடித்துவிட்டு தப்பிச் சென்றது தெரிய வந்தது.

இதன் தொடர்ச்சியாக, தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீவைகுண்டத்தை சேர்ந்த இசக்கி பாண்டியன் மற்றும் கொள்ளைக்கு உறுதுணையாக இருந்த அவரது கூட்டாளிகள் இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்திருக்கின்றனர்.

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இவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டதில் பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகின. குறிப்பாக, மதுமிதா சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட வீடியோவை பார்த்தே இந்த கொள்ளை சம்பவத்தை நிகழ்த்தியதாக அவர்கள் வாக்குமூலம் கொடுத்திருப்பதாக போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

அண்மையில் வெளியிட்ட வீடியோ ஒன்றில் மதுமிதா, "என்னுடைய வீட்டில் கொள்ளையடிக்க முடியாது. பணம், நகை அனைத்தும் வங்கி லாக்கரில் இருக்கும்" என சவால் விட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், இந்த திருட்டை கொள்ளையர்கள் சவாலாக எடுத்து முடித்திருக்கின்றனர் என்பது அவர்களது வாக்குமூலம் வாயிலாக தெரிய வந்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

TAGGED:

மதுமிதா வீட்டில் கொள்ளை
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