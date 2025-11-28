கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு; ஒரு நாள் கஸ்டடி முடிந்து மூவரும் சிறையில் அடைப்பு
இன்று விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில், வரும் டிசம்பர் 3 ஆம் தேதிக்குள் மூன்று பேர் மீதும் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்ய போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர்.
கோயம்புத்தூர்: கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைதான மூன்று பேரையும் ஒரு நாள் கஸ்டடியில் போலீசார் எடுத்த நிலையில், விசாரணை முடிந்து மீண்டும் அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
கோவையில் கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் மிகுந்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த வழக்கில், தவசி, கருப்பசாமி, காளீஸ்வரன் ஆகிய மூன்று பேரை காவல் துறையினர் சுட்டுப் பிடித்தனர்.
சுட்டுப் பிடிக்கப்பட்ட மூன்று பேருக்கும் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. பின்னர் காயம் ஓரளவு குணமடைந்த நிலையில், அவர்கள் கோவை மத்திய சிறைக்கு மாற்றப்பட்டனர்.
இந்நிலையில் மூன்று பேரையும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க பீளமேடு காவல் துறையினர் முடிவு செய்து கூடுதல் மகளிர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர். அந்த மனு மீதான விசாரணை நேற்று (நவ.27) நடைபெற்றது. அப்போது மூவரையும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கோவை மத்திய சிறையில் இருந்து ஆம்புலன்ஸ் மூலம் போலீசார் அழைத்து வந்தனர். தொடர்ந்து அவர்கள் நீதிபதி முன்பு ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். மனுவை விசாரித்த நீதிபதி சிந்து, மூன்று பேரையும் ஒரு நாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்கினார். அதனை தொடர்ந்து அவர்களை போலீசார் கஸ்டடியில் எடுத்து விசாரணை நடத்தினர்.
தொடர்ந்து இன்று ஒரு நாள் கஸ்டடி முடிந்த நிலையில், மூவரையும் நீதிபதி முன்பு ஆஜர்படுத்திய காவல்துறையினர் மீண்டும் அவர்களை கோவை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
ஒரு நாள் போலீஸ் காவலில், கல்லூரி மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்வதற்கு முன்பு மூன்று பேரும் எங்கிருந்து வந்தார்கள்? பாலியல் வன்கொடுமைக்கு பிறகு எவ்வாறு தப்பி சென்றார்கள்? மாணவியிடம் இருந்து பறித்துச் சென்ற நகைகள் எங்கே? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
மேலும், இவர்கள் மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்வதற்கு முன்பு கோவில்பாளையம் பகுதியில் ஒருவரை கொலை செய்ததாக கூறப்படும் நிலையில் அது குறித்தும் விசாரணை நடந்ததாக தெரிகிறது. இன்று விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில், வரும் டிசம்பர் 3ஆம் தேதிக்குள் மூன்று பேர் மீதும் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்ய போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர்.