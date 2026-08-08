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சாயப்பட்டறைகள் இன்றி ஜவுளி பூங்கா திட்டத்தை செயல்படுத்த கோரியவர்களுக்கு மிரட்டல் - ஆட்சியரிடம் புகார்

"எங்களுக்கும் எங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் ஏதேனும் நேரிட்டால் அதற்கு, மிரட்டல் விடுத்தவர்களே காரணமாக இருப்பார்கள்" என்று மனு அளித்தவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சேலம் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்க வந்தவர்கள்
சேலம் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்க வந்தவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 9:06 PM IST

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சேலம்: சேலத்தில் சாயப்பட்டறைகள் இல்லாமல் ஜவுளி பூங்கா அமைக்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்தக் கோரியவர்களுக்கு மிரட்டல் வந்ததாக கூறி, சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்துள்ளனர்.

சேலம் ஜாகிர் அம்மாபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த சிவராஜ், துரைசாமி, சுரேந்திரன் ஆகிய மூவரும் இன்று சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்தனர்.

அப்போது அவர்கள் கூறுகையி்ல், "சேலம் ஜாகிர் அம்மாபாளையத்தில் அரசு அறிவித்தபடி, சேலம் ஜவுளி பூங்காவை சாயப்பட்டறைகள் இல்லாமல் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர், மாநகர காவல் ஆணையர் ஆகியோரிடம் மனு கொடுத்தோம்.

மாவட்ட மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கை நிறைவேறினால் 2000-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்ற நல்ல நோக்கத்தில் சமூக அக்கறையுடன் மனு கொடுத்தோம்.

ஆனால், இந்த பகுதியில் ஜவுளி பூங்கா வரக்கூடாது என்று ஆரம்பத்தில் இருந்தே எஸ்.ஆர்.சி.எல். நிறுவனமும், சேலம் மாவட்ட மேக்னசைட் தொழிற்சங்க தலைவர் எம்.பி.சதாசிவம் உள்ளிட்ட சில தனிநபர்களும், ஜவுளி பூங்காவை தடுக்கும் வகையில் செயல்பட்டு வருவதையும் மனுவில் சுட்டிக்காட்டி இருந்தோம். ஆனால், எங்கள் மூவரையும் அவமதிக்கும் வகையில் எங்கள் படங்களுடன் பேனர் வைத்து அதற்கு செருப்பு மாலை அணிவித்து சிலர் அவமானப்படுத்தி உள்ளனர்.

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ஜவுளி பூங்கா வரவேண்டும் என்று கருத்து தெரிவித்ததற்கு எஸ்.ஆர்.சி.எல். நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் சித்ரா, ஜவுளி பூங்காவை எதிர்த்து வழக்கு தொடர்ந்த எம்.பி. சதாசிவம் ஆகியோர் தூண்டுதலின் பேரில் பல இடங்களில் எங்கள் புகைப்படத்தை வைத்து, சட்டவிரோதமாக கூட்டம் நடத்தி, எங்களை தரம் கெட்ட வார்த்தைகளால் விமர்சனம் செய்தும், எங்களை ஊருக்குள் நுழைய விடக்கூடாது என்றெல்லாம் வாய்மொழியாக தீர்மானித்து அவதூறு தகவல்களை பரப்பி வருகின்றனர்.

மனு கொடுத்தவர்களை சும்மா விடக்கூடாது என்றும், ஏதாவது செய்தால்தான் இதனை ஆரம்ப கட்டத்திலேயே தடுக்க முடியும் என்றும் அவர்கள் எங்களுக்கு மிரட்டல் விடுத்து வருகின்றனர்.

குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் மேலதிகாரி மற்றும் அலுவலர்கள் சிலரால் எங்கள் உயிருக்கு பேராபத்து காத்திருக்கிறது என்ற அச்சம் எங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

எங்களுக்கும் எங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் ஏதேனும் நேரிட்டால் அதற்கு முழு பொறுப்பு, மேலே கூறிய சித்ரா மற்றும் எம்.பி.சதாசிவம் ஆகியோரே காரணமாக இருப்பார்கள். இவர்களால் , நாங்கள் சுதந்திரமாக வெளியே நடமாட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

எனவே, மனித உரிமை மீறலில் ஈடுபட்ட எஸ்.ஆர்.சி.எல். நிறுவன அதிகாரிகள் சித்ரா, மிஸ்ரா, வேல்முருகன், மது செட்டி , செந்தில்குமார், மண்டல், தொழிற்சங்க தலைவர் சதாசிவம், பெரிய மோட்டூரை சேர்ந்த சரவணன் , கோபால் , பிரகாஸ், செந்தில் ஆகியோர் மீது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்த கோரிக்கைகளை மனுவாக சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களிடம் வழங்கி உள்ளோம். இதேபோல, சூரமங்கலம் காவல் ஆய்வாளருக்கும், மனித உரிமை ஆணையத்திற்கும் அனுப்பி உள்ளோம்" என்று தெரிவித்தனர்.

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சேலம் மாவட்டத்தின் தொழில் வளர்ச்சிக்காக சாயப்பட்டறைகள் இல்லாமல் ஜவுளி பூங்கா திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று அண்மையில் தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டிருந்தது. ஆனால், அங்கு ஜவுளி பூங்காவே வேண்டாம் என்று திட்டமிட்டு ஒரு சிலர் செயல்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதனை அரசு உரிய கவனம் எடுத்து தடைபடாமல் ஜவுளி பூங்கா திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று அப்பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் மனு அளித்துள்ளனர்.

TAGGED:

TAMILNADU SALEM
TEXTILE PARK PROJECT IN SALEM
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சேலம் ஜவுளி பூங்கா
SALEM TEXTILE PARK THREAT COMPLAINT

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