தந்தையின் வாக்குறுதியையே காப்பாற்றாத விஜய்; இந்திய தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

விஜய்யை முழுமையாக நம்பக்கூடிய சூழல் இல்லை என்றும், அவரின் எதிர்கால அரசியலை பார்த்து தான் சிறுபான்மையினர் முடிவெடுப்பார்கள் என்றும் இந்திய தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அமைப்பின் துணைத் தலைவர் முகமது முனீர் கூறியுள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 1, 2026 at 2:08 PM IST

சென்னை: தனது மகன் இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆதரவாக படம் நடிப்பார் என்று எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் கொடுத்த வாக்குறுதியை விஜய் நிறைவேற்றவில்லை என இந்திய தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அமைப்பு குற்றம்சாட்டி உள்ளது.

சேப்பாக்கத்தில் உள்ள பத்திரிகையாளர்கள் மன்றத்தில் இந்திய தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அமைப்பின் துணைத் தலைவர் முகமது முனீர் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அலர், "வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணிக்கு ஆதரவு தருகிறோம். நாங்கள் தேர்தலில் போட்டியிடாத அமைப்பு என்பதால் தான் திமுகவில் சீட் கேட்கவில்லை. ஆனால் எங்களின் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நிறைவேற்றி கொடுத்துள்ளார். மேலும் சில கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி தருவதாக வாக்குறுதியும் கொடுத்துள்ளார்.

நாங்களும் இடஒதுக்கீட்டை 7 சதவீதமாக உயர்த்தி தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். அதே போல் நீண்ட காலமாக சிறையில் இருக்கக் கூடிய இஸ்லாமியர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகிறோம். அதனையும் நிறைவேற்றி தருவார்கள் என்று நம்பிக்கை உள்ளது.

அனைத்து மாநிலங்களிலும் ஆர்.எஸ்.எஸ் யார் மீதாவது சவாரி செய்ய நினைப்பார்கள். அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை அதிமுக மீது தான் சவாரி செய்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா இருக்கும் வரை அதிமுகவிற்கு ஆதரவு அளித்தோம். ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி பொறுப்பேற்ற பிறகு திமுகவிற்கு ஆதரவு அளித்து வருகிறோம். அதிமுகவை விமர்சிக்க அனைத்து தகுதியும் எங்களுக்கு உள்ளது. ஏனென்றால் அதிமுக ஆட்சியில் இஸ்லாமியர்களின் எந்த கோரிக்கையையும் நிறைவேற்றித் தரவில்லை” என்று குற்றம்சாட்டினார்.

தவெக தலைவர் விஜய் குறித்து பேசுகையில், "விஜய் அரசியலுக்கு வந்துள்ளார், ஆனால் அவர் எந்த நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறார் என்பதே தெரியவில்லை. விஜய்யை முழுமையாக நம்பக் கூடிய சூழல் இல்லை. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் கூட கருத்து சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்தார். எனவே அவரின் எதிர்கால அரசியலை பார்த்து தான் சிறுபான்மையினர் முடிவெடுப்பார்கள்.

'துப்பாக்கி' படத்தில் இஸ்லாமியர்களை ஸ்லீப்பர் செல்லாக சித்தரித்து நடித்தார். அப்போது எங்களுடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் விஜய் அடுத்த படத்தில் இஸ்லாமியர்களை ஆதரித்து நடிப்பார் என்று அவரின் தந்தை எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் வாக்குறுதி கொடுத்தார். ஆனால் இன்று வரை அந்த வாக்குறுதியை அவர் நிறைவேற்றவில்லை. பொய் வாக்குறுதிகளை இஸ்லாமியர்கள் நம்பமாட்டார்கள்.

'பணம் கொடுத்தால் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள்' என்று லிஜய் கூறுகிறார். அது நல்ல அரசியல் கிடையாது. அவரால் அவர் படத்தையே வெளியே கொண்டு வர முடியவில்லை" என்று முகமது முனீர் கூறினார்.

