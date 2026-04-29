களைகட்டும் கூத்தாண்டவர் திருவிழா: தேரோட்டம், தாலி அறுப்பு நிகழ்ச்சிக்கு தயாராகும் திருநங்கைகள்

இன்று (ஏப்ரல் 29) கூத்தாண்டவர் தேரோட்டம் நடக்கிறது. அதனைத் தொடர்ந்து அரவான் களப்பலி நிகழ்ச்சி நடைபெறும்.

கூவாகம் கூத்தாண்டவர் திருவிழா
Published : April 29, 2026 at 11:16 AM IST

கள்ளக்குறிச்சி: கூவாகம் கூத்தாண்டவர் திருவிழாவில் நேற்று தாலி கட்டும் விழா நடைபெற்ற நிலையில், இன்று முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டமும் தாலி அறுப்பு நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுகிறது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையில் அமைந்திருக்கிறது கூவாகம் கூத்தாண்டவர் கோயில். இந்த கோயிலில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை திருவிழாவை முன்னிட்டு, 15 முதல் 18 நாட்களுக்கு திருநங்கைகளுக்கான பிரம்மாண்ட திருவிழா நடைபெறும். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டுக்கான கூவாகம் திருவிழா ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி தொடங்கியது.

இந்த விழாவில் திருநங்கைகள் அரவானை தங்களது கணவனாக நினைத்து பூசாரி கைகளால் தாலி கட்டிக்கொள்வார்கள். பிறகு அரவான் பலியிடப்பட்டதும் (புராணக் கதையில்) தங்கள் தாலியை திருநங்கைகள் அறுத்துக் கொள்வார்கள். இது, கூவாகம் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வு ஆகும். கடந்த 35 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடைபெற்று வரும் இந்த சித்திரை திருவிழாவில் பெருவாரியான திருநங்கைகள் கலந்துகொள்வது வழக்கம்.

பூசாரியின் கையால் தாலி கட்டிக்கொண்ட திருநங்கை
கூத்தாண்டவர் திருவிழா கொண்டாடப்படுவது ஏன்?

மகாபாரத புராணக் கதையில் அரவான் என்ற கதாபாத்திரம் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம். அர்ஜுனன் - நாகலோக மன்னரின் மகள் உலூபிக்கு பிறந்தவர் தான் அரவான். போரில் பஞ்சபாண்டவர்கள் வெற்றிபெற வேண்டும் என்பதற்காக தன்னை பலிகொடுக்க அரவான் ஒப்புக்கொள்வார்.

அவரை பலி கொடுப்பதற்கு முன்பு, “உன்னுடைய கடைசி ஆசை என்ன?” என்று கிருஷ்ணன் கேட்க, திருமணமானவரைத்தான் பலிகொடுக்க வேண்டும். எனவே ஒரு பெண்ணுடன் வாழ்ந்துவிட்டு உயிரைக் கொடுக்கிறேன் என்று அரவான் கூறுகிறார். உடனே கிருஷ்ணனே மோகினியாக அவதாரம் எடுத்து அரவானை மணக்கிறார்.

பின்னர் ஒரு இரவு இருவரும் ஒன்றாக வாழ, மறுநாள் அரவான் பலி கொடுக்கப்படுகிறார். இதனால் மோகினி விதவையாகிறார். இதனை நினைவுகூறூம் விதமாக, ஆண்களாக பிறந்து பெண்களாக தங்களை மாற்றிக்கொண்ட திருநங்கைகள், அரவானை ஒருநாள் திருமணம் செய்து, மறுநாள் தாலி அறுத்து விதவைக்கோலம் பூண்டு துக்கம் அனுசரிக்கின்றனர்.

இந்நிழ்வுதான் கூத்தாண்டவர் சித்திரை திருவிழாவில் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த விழாவில் திருநங்கைகள் மட்டுமல்லாமல் பொதுமக்கள் பலரும் கலந்துகொண்டு காப்பு மற்றும் தாலி கட்டிக்கொண்டு அரவானை கணவனாக நினைத்து வேண்டுதல் செய்வர்.

இந்த நிகழ்ச்சியானது சித்திரை 28 மற்றும் 29 ஆகிய இரு நாட்களில் நடைபெறும். எனவே இந்த விழாவை கொண்டாட அனைத்து தரப்பட்ட திருநங்கைகளும் கூவாகம் கூத்தாண்டவர் கோயிலுக்கு திரண்டு வருவர்.

களைகட்டும் கூத்தாண்டவர் திருவிழா

கடந்த 26 மற்றும் 27ஆம் தேதிகளில் விழுப்புரம் நகராட்சி திடலில் ‘மிஸ் திருநங்கை’ மற்றும் ‘மிஸ் கூவாகம்’ என இரு பிரிவுகளாக நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. இதில் திருநங்கைகள் பலர் கலந்துகொண்டு, தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி மகிழ்ந்தனர்.

இந்த திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான ‘சுவாமி திருக்கண் திறத்தல்’ நிகழ்ச்சி நேற்று 28ஆம் தேதி நடைபெற்றது. தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்கள் மட்டுமின்றி கர்நாடகா, ஆந்திரா, மும்பை, கொல்கத்தா, டெல்லி போன்ற வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும், ஸ்ரீலங்கா, இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் இருந்தும் திருநங்கைகள் விழுப்புரத்தில் வந்து குவிந்தனர். இவர்கல் அனைவரும் பூசாரி கையால் தாலி கட்டிக்கொண்டு உற்சாகத்துடன் ஆடிப்பாடி மகிழ்ந்தனர்.

இந்நிலையில், இன்று (ஏப்ரல் 29) கூத்தாண்டவர் தேரோட்டம் நடக்கிறது. அதனைத் தொடர்ந்து அரவான் களப்பலி நிகழ்ச்சி நடைபெறும். அதில் திருநங்கைகள் தாலி அறுத்து, வளையல் உடைத்து விதவைக்கோலம் பூண்டு ஒப்பாரி வைத்து அழுதுகொண்டே ஊர் திரும்புவர்.

அடுத்ததாக, நாளை (ஏப்ரல் 30) விடையாத்தியும் (விடைபெறும் நிகழ்வு), மே 1ஆம் தேதி தர்மர் பட்டாபிஷேகமும் நடைபெறும். இத்துடன் 18 நாள் கூத்தாண்டவர் சித்திரை திருவிழா நிறைவுபெறும். கடைசி நாளில் திருவிழாவிற்கு வரும் திருநங்கைகள், தங்களுக்கு விருப்பமான உடை அணிந்து, தங்களை அழகுபடுத்திக்கொண்டு சாலைகளில் ஒய்யாரமாக வலம் வருவர்.

இந்நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு கூடி வந்திருந்த திருநங்கைகள் அனைவரும் பிரியா விடைபெற்றுக்கொண்டு ஒருவரையொருவர் ஆரத் தழுவி, மீண்டும் அடுத்த வருடம் சந்திப்போம் என்ற நம்பிக்கையுடன் பிரிந்து செல்வர்.

