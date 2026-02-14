கோவை குண்டுவெடிப்பு தினம்: பாதுகாப்பு பணியில் ஆயிரக்கணக்கான போலீசார் குவிப்பு
கோவை குண்டுவெடிப்பு தினமான இன்று, இந்து அமைப்புகள் சார்பில் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதனையொட்டி, பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
கோவை: கோவை குண்டுவெடிப்பு தினத்தை ஒட்டி ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் அங்கு பாதுகாப்புப் பணிக்காக குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், குண்டுவெடிப்பில் உயிரிழந்தவர்களை நினைவுகூரும் விதமாக சிறப்பு வழிபாடுகளும் நடைபெற்றன.
கோவையில் கடந்த 1998ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி தொடர் குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்தது. இதில் 58 பேர் உயிரிழந்தனர். 200-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர். இந்த குண்டுவெடிப்பில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் இந்து அமைப்புகள் சார்பில் நினைவேந்தல் அனுசரிக்கப்படுவது வழக்கம்.
அந்த வகையில், குண்டுவெடிப்பு தினமான இன்று, நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதனையொட்டி, கோவை மாநகரில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
மாநகரம் முழுவதும் சுமார் 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீசார், பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும், பல இடங்களில் போக்குவரத்து மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து மாநகர காவல் துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "ஆர்.எஸ்.புரம் பகுதியில் சனிக்கிழமை (இன்று) காலை 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.வெங்கடசாமி சாலை, பொன்னுரங்கம் சாலைகளில் வாகனப் பொது போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பூ மார்க்கெட், மேட்டுப்பாளையம் சாலையிலிருந்து ஆர்.எஸ்.புரம் வழியாக லாலிரோடு செல்லும் அனைத்து வாகனங்களும் சிந்தாமணி சந்திப்பு, பெரியசாமி சாலை வழியாக செல்ல வேண்டும். புரூக்பாண்ட் சாலையிலிருந்து சிந்தாமணி ரவுண்டானாவிலிருந்து டி.பி.சாலை, ஆர்.எஸ்.புரம் வழியாக லாலிரோடு செல்லும் அனைத்து வாகனங்களும் பெரியசாமி சாலை வழியாக செல்ல வேண்டும்.
சிந்தாமணியில் இருந்து காந்தி பார்க் செல்லும் வாகனங்கள், பெரியசாமி சாலை வழியாக தடாகம் சாலையை அடைந்து செல்ல வேண்டும். காந்தி பார்க் ரவுண்டானாவிலிருந்து டி.பி.ரோடு, ஆர்.எஸ்.புரம் வரும் வாகனங்கள், மெக்ரிக்கர் சாலை வந்து பூமார்க்கெட் வழியாக மேட்டுப்பாளையம் சாலை வழியாக செல்ல வேண்டும்.
லாலிரோடு ரவுண்டானாவிலிருந்து ஆர்.எஸ்.புரம் வரும் அனைத்து வாகனங்களும் மேற்கு சம்பந்தம் சாலை, டி.பி.சாலை, கிழக்கு சம்பந்தம் சாலை வழியாக மேட்டுப்பாளையம் சாலையை அடைந்து செல்ல வேண்டும். ஆர்.எஸ்.புரம், டி.பி.சாலை டி.வி.சாமி சாலை கிழக்கு மற்றும் மேற்கு கெளலிபுரவுன் சாலைகளில் வாகனங்கள் நிறுத்தத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆர்.எஸ்.புரம் மற்றும் கெலிபுரவுன் சாலை, மருதமலை சாலைகளில் கனரக சரக்கு வாகனங்கள் செல்லத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது என அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவை குண்டு வெடிப்பில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இந்து அமைப்பினர் அஞ்சலி செலுத்துவதை முன்னிட்டு, கோவையில் 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களான ரயில் நிலையம், பேருந்து நிலையம், உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வெடிகுண்டு கண்டறியும் போலீசார், மோப்பநாய் உதவியுடன் தீவிர சோதனைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். முன்னதாக, குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இன்று காலை பேரூர் நொய்யல் ஆற்றங்கரையில் இந்து அமைப்புகள் சார்பில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டன.