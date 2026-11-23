கார்த்திகை தீபத் திருவிழா: காவல்துறை பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் திருப்பரங்குன்றம் – 5,618 போலீசார் குவிப்பு
திருப்பரங்குன்றம் தீபத் திருவிழாவில் எந்த அசம்பாவிதச் சம்பவங்களும் நடைபெறாமல் தடுப்பதற்காக அப்பகுதி முழுவதும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
Published : November 23, 2026 at 9:10 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் கல்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதி அளித்து உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கும் சூழலில், திருப்பரங்குன்றம் பகுதி முழுவதும் காவல்துறையின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் முதல் படை வீடான திருப்பரங்குன்றம் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் நாளை (நவ.24) கார்த்திகை தீபத் திருவிழா நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான நிகழ்ச்சிகள் இப்போதே தொடங்கிவிட்டன. கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய விழாவில் சுவாமி வீதி உலா உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான கார்த்திகை தீபம் ஏற்றும் நிகழ்ச்சி நாளை மாலை 6 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது.
இதற்கிடையே, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள கல்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், நடப்பாண்டு கார்த்திகை தீபத்தன்று ஒருமுறை மட்டும் தீபம் ஏற்ற இடைக்கால அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
இதனை எதிர்த்து தமிழக அரசு மறு ஆய்வு மனு தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில், வழக்கமாக உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் பகுதியில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றப்படுமா அல்லது உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி மலை உச்சியில் உள்ள கல்தூணில் தீபம் ஏற்றப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
போலீஸ் வளையத்திற்குள் திருப்பரங்குன்றம்
இந்நிலையில், சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏதும் நடைபெறாமல் தடுப்பதற்காக திருப்பரங்குன்றம் பகுதி முழுவதும் காவல்துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
மதுரை மாநகர காவல் ஆணையர் தலைமையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. தென் மாவட்டங்கள் மட்டுமின்றி, தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணிக்கு வரவழைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
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5,618 போலீசார் குவிப்பு
12 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள், 12 காவல் கண்காணிப்பாளர்கள், 8 கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர்கள், 57 உதவி ஆணையாளர்கள், டிஎஸ்பிக்கள், 132 காவல் ஆய்வாளர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் தலைமையில் 5,618 போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், 16 பட்டாலியன் காவல்துறையினரும் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
முக்கிய இடங்களில் மட்டும் 1,163 போலீசார்
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள கல்தூண், சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்கா, காசி விஸ்வநாதர் கோயில், நெல்லித்தோப்பு, உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் மட்டும் 1,163 போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
மலை உச்சியில் கல்தூண் அமைந்துள்ள பகுதியில் ஒரு எஸ்.பி. தலைமையில் இரண்டு உதவி ஆணையாளர்கள், நான்கு காவல் ஆய்வாளர்கள் உள்ளிட்ட 187 போலீசார் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.
சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்கா பகுதியில் ஒரு எஸ்.பி. தலைமையில் ஒரு ஏ.டி.எஸ்.பி., நான்கு டி.எஸ்.பி.க்கள், ஐந்து காவல் ஆய்வாளர்கள் உள்ளிட்ட 190 போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
நெல்லித்தோப்பு பகுதியில் 282 போலீசாரும், காசி விஸ்வநாதர் கோவில் பகுதியில் ஒரு எஸ்பி தலைமையில் ஒரு ஏடிஎஸ்பி, இரண்டு டிஎஸ்பிக்கள், ஐந்து காவல் ஆய்வாளர்கள் உள்ளிட்ட 318 போலீசாரும் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், காசி விஸ்வநாதர் கோயிலுக்குச் செல்லும் படிக்கட்டுப் பகுதியில் 453 போலீசாரும், மலைக்குச் செல்லும் 9 மலைப்பாதைகளில் 163 போலீசாரும் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இதுதவிர, கிரிவலப் பாதையில் 125 போலீசாரும், திருப்பரங்குன்றம் கோயில் வளாகத்தில் 110 போலீசாரும் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட உள்ளனர்.
நவீன சோதனைக் கருவி
இதற்கிடையே, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளில் முக்கிய நடவடிக்கையாக, திருப்பரங்குன்றம் மலைக்கு செல்லும் வழியில் முதன்முறையாக DFMD எனப்படும் நவீன உலோகப் பொருள் கண்டறியும் சோதனைக் கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது.