ஷூ கம்பெனியில் வேலை; ஆயிரக்கணக்கில் குவிந்த பட்டதாரி இளைஞர்கள்!
வேலை வேண்டி விண்ணப்பிக்க வருபவர்களுக்காக குடிநீர் மற்றும் அடிப்படை வசதிகளை நிறுவன நிர்வாகம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : November 21, 2025 at 8:48 PM IST
கிருஷ்ணகிரி: 52 காலிப் பணியிடங்களுக்கான தேர்வில் பங்கேற்க தனியார் ஷு தயாரிப்பு நிறுவனம் முன்பு ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் குவிந்தனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி சிப்காட் பகுதியில் இயங்கி வரும் தனியார் காலணி (ஷு) தயாரிக்கும் நிறுவனத்தில் 52 காலிப்பணியிடங்களுக்கான ஆள் சேர்ப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த ஏராளமான ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் தங்களின் சுயவிவரங்களுடன் (பயோடேட்டா) நிறுவன வளாகத்திற்கு முன் இன்று காலை முதலே குவியத் தொடங்கினர்.
இந்த ஆள் சேர்ப்பு பணியில் நிறுவனம் அமைந்துள்ள இடத்தில் இருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் வசித்துவரும் நபர்களுக்கு மட்டுமே தற்போது வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக நிறுவன நிர்வாகத்தின் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும் வெளியூர் மற்றும் வெளிமாவட்டங்களில் இருந்தும் ஏராளமான ஆண்கள், பெண்கள் ஆள் தேர்வுக்கு வர துவங்கினர். ஒரு கட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் நிறுவனத்தின் முன்பு குவிய தொடங்கியதால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்புடன் காணப்பட்டது.
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த நிறுவனத்தில் ஆள்சேர்ப்பு பணிகள் நடைபெறும் நிலையில், ஷூ கம்பெனியில் வேலை பெறுவதற்காக படித்த பட்டதாரி இளைஞர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் குவிந்தது வியப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தும் விதத்தில் அமைந்திருந்தது.
இதனிடையே, ஆள் சேர்ப்பு பணிகள் நடைபெறும் நிறுவனம் அமைந்துள்ள பகுதியில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக போச்சம்பள்ளி போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். மேலும், வேலை வேண்டி விண்ணப்பிக்க வந்திருந்தவர்களின் வசதிக்காக குடிநீர் மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று நிறுவன நிர்வாக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.