ETV Bharat / state

ஷூ கம்பெனியில் வேலை; ஆயிரக்கணக்கில் குவிந்த பட்டதாரி இளைஞர்கள்!

வேலை வேண்டி விண்ணப்பிக்க வருபவர்களுக்காக குடிநீர் மற்றும் அடிப்படை வசதிகளை நிறுவன நிர்வாகம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஷூ கம்பெனி முன்பு குவிந்த ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள்
ஷூ கம்பெனி முன்பு குவிந்த ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 21, 2025 at 8:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கிருஷ்ணகிரி: 52 காலிப் பணியிடங்களுக்கான தேர்வில் பங்கேற்க தனியார் ஷு தயாரிப்பு நிறுவனம் முன்பு ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் குவிந்தனர்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி சிப்காட் பகுதியில் இயங்கி வரும் தனியார் காலணி (ஷு) தயாரிக்கும் நிறுவனத்தில் 52 காலிப்பணியிடங்களுக்கான ஆள் சேர்ப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த ஏராளமான ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் தங்களின் சுயவிவரங்களுடன் (பயோடேட்டா) நிறுவன வளாகத்திற்கு முன் இன்று காலை முதலே குவியத் தொடங்கினர்.

இந்த ஆள் சேர்ப்பு பணியில் நிறுவனம் அமைந்துள்ள இடத்தில் இருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் வசித்துவரும் நபர்களுக்கு மட்டுமே தற்போது வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக நிறுவன நிர்வாகத்தின் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும் வெளியூர் மற்றும் வெளிமாவட்டங்களில் இருந்தும் ஏராளமான ஆண்கள், பெண்கள் ஆள் தேர்வுக்கு வர துவங்கினர். ஒரு கட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் நிறுவனத்தின் முன்பு குவிய தொடங்கியதால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்புடன் காணப்பட்டது.

ஷூ கம்பெனி முன்பு குவிந்த இளைஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: யூடியூபில் இளையராஜாவின் புகைப்படத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது; உயர் நீதிமன்றம் கண்டிப்பான உத்தரவு

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த நிறுவனத்தில் ஆள்சேர்ப்பு பணிகள் நடைபெறும் நிலையில், ஷூ கம்பெனியில் வேலை பெறுவதற்காக படித்த பட்டதாரி இளைஞர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் குவிந்தது வியப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தும் விதத்தில் அமைந்திருந்தது.

இதனிடையே, ஆள் சேர்ப்பு பணிகள் நடைபெறும் நிறுவனம் அமைந்துள்ள பகுதியில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக போச்சம்பள்ளி போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். மேலும், வேலை வேண்டி விண்ணப்பிக்க வந்திருந்தவர்களின் வசதிக்காக குடிநீர் மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று நிறுவன நிர்வாக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

TAGGED:

KRISHNAGIRI
போச்சம்பள்ளி சிப்காட்
POCHAMPALLY CHIPCOT JOB VACCANCY
52 VACANT POSITIONS SHOE COMPANY
52 VACANT POSITIONS SHOE COMPANY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.