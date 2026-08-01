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மழை வேண்டி இஸ்லாமியர்கள் கண்ணீர் மல்க சிறப்புத் தொழுகை - ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்பு

தொழுகை செய்வதன் மூலம் இறைவன் நிச்சயம் மழைபொழியச் செய்வார் என்ற நம்பிக்கையில் இஸ்லாமியர்கள் இணைந்து பிரார்த்தனை செய்தனர்.

சிறப்பு தொழுகை மேற்கொண்ட இஸ்லாமியர்கள்
சிறப்பு தொழுகை மேற்கொண்ட இஸ்லாமியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 12:09 PM IST

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திருச்சிராப்பள்ளி: திருச்சி தென்னூர் உழவர் சந்தை மைதானத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமியர்கள் இணைந்து மழை வேண்டி கண்ணீர் மல்க சிறப்புத் தொழுகை நடத்தினர்.

எல் நினோ தாக்கத்தால் உலகம் முழுவதும் பல பகுதிகளில் வரலாறு காணாத அளவில் கடும் வெப்பம், மழை, வறட்சி ஆகியவை ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை கோடைக்காலத்தில் வெயில் சுட்டெரித்து, வெப்பம் வாட்டி வதைத்தது. இதனால் சுமார் 10 மாவட்டங்களில் 100 டிகிரியைத் தாண்டி வெயில் பதிவாகினது.

தற்போது சில பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும், காவிரியில் தமிழகத்திற்கான தண்ணீர் கிடைக்கப்பெறாததாலும், நிலத்தடி நீர் செறிவூட்டப்படாததாலும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டங்களின் தண்ணீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் காவிரி ஆறும் வறண்டு போய் பாலைவனம் போல காட்சியளிக்கிறது. இதன் காரணமாக தண்ணீர் இன்றி மானாவாரி மற்றும் கிணற்றுப் பாசனப் பயிர்கள் கருகி விவசாயிகளுக்குப் பெரும் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

மழை வேண்டி இஸ்லாமியர்கள் கண்ணீர் மல்க சிறப்புத் தொழுகை - ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

போதுமான மழை இல்லாத நிலையில், திருச்சியிலுள்ள ஏரி, குளங்கள் வரண்டு கிடக்கின்றன. இதனால் விவசாயிகள், பொதுமக்கள், கால்நடைகள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி வருகின்றன.

இந்நிலையில், இதனைக் கருத்தில் கொண்டு திருச்சி மாவட்ட ஜமாஅத்துல் உலமா சபை சார்பில், திருச்சி தென்னூர் உழவர் சந்தை மைதானத்தில் மழை வேண்டி சிறப்புத் தொழுகை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

திருச்சி மாவட்ட ஜமாஅத்துல் உலமாசபை தலைவர் முஹம்மது ரூருல் ஹக் ரஷாதி மற்றும் செயலாளர் இன் ஆமுல் ஹசன் ஹஜ்ரத் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த தொழுகையில், 1000-க்கும் மேற்பட்ட உலமாக்கள், ஆலிம்கள் மற்றும் இஸ்லாமிய மக்கள் பங்கேற்று தமிழ்நாட்டில் மழை பெய்து வளம் பெருக வேண்டி முகமது நபி வழியில் சிறப்புப் பிராத்தனை நடத்தினர்.

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இவ்வாறு தொழுகை செய்வதன் மூலம் இறைவன் நிச்சயம் மழைபொழியச் செய்வார் என்ற நம்பிக்கையில், தங்கள் கைகளை உயர்த்தி, கண்ணீர் மல்க அனைவருக்காகவும் பிராத்தனையில் ஈடுபட்டனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திருச்சி மாவட்ட ஜமாஅத்துல் உலமாசபை தலைவர் ஜமுஹம்மது ரூருல் ஹக் ரஷாதி, “வெப்பம் அதிகரித்து வறண்ட சூழல் நிலவுவதால், விவசாய நிலங்கள் கருகி, விளைச்சல் இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் விவசாயிகள் மட்டுமின்றி, அவர்களை நம்பி இருக்கின்ற குடும்பங்கள், விவசாயம் சார்ந்த தொழிலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் பாதிப்படைந்துள்ளனர். இந்த சூழலில் இறைவனிடம் மழை வேண்டி தொழுதுள்ளோம். கண்ணீர் மல்க இறைவனிடம் தொழுகை மேற்கொண்டுள்ளோம். எங்கள் கண்ணீரின் ஓடையில் இந்த சமூகம் கரை சேரும், காவேரில் நீர் புரண்டு ஓடும் என்ற நம்பிக்கையுடன் எல்லோருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

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PRAYER FOR RAIN IN TRICHY
திருச்சி இஸ்லாமியர்கள் தொழுகை
மழை வேண்டி தொழுகை
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