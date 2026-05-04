ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026: திமுகவின் கோட்டையான ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் இந்த முறை வெல்லப் போவது யார் என்
Published : May 4, 2026 at 3:34 AM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியின் கள நிலவரம் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
சென்னையின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி. அதுமட்டுமின்றி, 1952ஆம் ஆண்டு உருவான தொகுதி என்ற அடிப்படையில் மிக பழமையான தொகுதிகளில் ஒன்றாகவும் இது விளங்குகிறது.
இன்னும் சொல்லப்போனால், 'வின்டேஜ்' சென்னையின் அடையாளங்களான ஜெமினி மேம்பாலம், வள்ளுவர் கோட்டம், அமெரிக்க துணைத் தூதரகம் ஆகியவை இந்த தொகுதியில்தான் உள்ளன.மேலும், மிகப் பழமையான ஆயிரம் விளக்கு மசூதியும் இங்குதான் இருக்கிறது.
ராயப்பேட்டை, கோபாலபுரம், நுங்கம்பாக்கம், சூளைமேடு, மகாலிங்கபுரம், தியாகராயநகர், மாம்பலம், ராஜா அண்ணாமலைபுரம், தேனாம்பேட்டை ஆகியவை இத்தொகுயில்தான் வருகின்றன.
ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியை பொறுத்தவரை, தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் கணிசமாக 40 சதவீதம் வரை வசிக்கின்றனர். அதற்கு அடுத்தப்படியாக வன்னியர்கள் 30 சதவீதமும், முஸ்லிம்கள் 10 சதவீதத்தினரும் உள்ளனர்.
ஆகவே, வன்னியர்களும், தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுமே இத்தொகுதியில் வெற்றி - தோல்வியை தீர்மானிப்பவர்களாக இருக்கின்றனர்.
தேர்தல் அரசியலை பொறுத்தவரை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி பொதுவாக திமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படுகிறது.
இதுவரை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியை திமுக 11 முறையும் அதிமுக 4 முறையும் கைப்பற்றியுள்ளன. 1989-ம் ஆண்டு திமுக வேட்பாளர் மு.க.ஸ்டாலின் இத்தொகுதியில் முதன்முறையாக போட்டியிட்டு வெற்றி வாகை சூடினார்.
அதன் பிறகு, 1996, 2001, 2006-ம் ஆண்டு தேர்தல்களில் மு.க.ஸ்டாலின் ஹாட்ரிக் வெற்றியை பெற்றார். கடந்த 2021-ம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் எழிலன் நாகநாதன் வெற்றி பெற்றார்.
தற்போதைய சட்டமன்ற தேர்தலிலும் டாக்டர் எழிலனே திமுக வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ளார். அதிமுக சார்பில் வளர்மதி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் ஜேசிடி பிரபாகர், நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் இயக்குநர் களஞ்சியம் ஆகியோர் இங்கு களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர்.
வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை
ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் 75,239 ஆண் வாக்காளர்களும், 82,221 பெண் வாக்காளர்களும், 69 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 1,57,529 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.இவர்களில் இந்த தேர்தலில் 82.85 சதவீதத்தினர் வாக்களித்துள்ளனர்.
மும்முனை போட்டி
இந்தத் தொகுதியில் திமுக, அதிமுக மட்டும் இதுவரை நேருக்கு நேர் மோதி வந்த நிலையில், தற்போது விஜய்யின் தவெகவும் இந்த பலப்பரீட்சையில் சேர்ந்துள்ளது.
குறிப்பாக, முதல் தலைமுறை வாக்காளர்களில் பலர் தவெகவிற்கு வாக்களித்துள்ளதாக அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். எனினும், திமுகவுக்கு இங்கு அதிக செல்வாக்கு இருப்பதால் வெற்றி யாருக்கு என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.