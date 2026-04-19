தேர்தல் களம் 2026: சென்னை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் வெற்றி வாகை சூடப்போவது யார்?
ஆயிரம் விளக்கு திமுகவின் கோட்டையாகக் கருதப்பட்டாலும், அதிமுக வேட்பாளர் வளர்மதி தீவிர பரப்புரை மேற்கொண்டு வருவதால், வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு என கணிப்பது சவாலாக உள்ளது
Published : April 19, 2026 at 9:00 PM IST
-BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: சென்னை நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் அதிக முறை திமுக வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், இந்த முறை திமுக, அதிமுக இடையே கடுமையாக போட்டி நிலவுகிறது.
வேட்பாளர்கள் யார்?
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் 23ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதற்கான பிரச்சாரம் வரும் 21ஆம் தேதி மாலை 5 மணியுடன் முடிவடைகிறது. இந்தத் தேர்தலில் சென்னை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினரான திமுக வேட்பாளர் டாக்டர் எழிலன், ஏற்கெனவே இங்கு வெற்றிப் பெற்று அமைச்சராக இருந்து அதிமுக வேட்பாளர் வளர்மதி, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் ஜேசிடி பிரபாகர், நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் இயக்குநர் களஞ்சியம் ஆகியோர் களம் காண்கின்றனர்.
வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை
2026 சிறப்பு தீவிரத் திருத்தப் பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு முன்பாக சென்னை ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் 1,16,234 ஆண் வாக்காளர்கள், 1,22,022 பெண் வாக்காளர்கள், 118 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,38,374 வாக்களர்கள் இருந்தனர். வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தப் பணிகளுக்கு பின்னர் கடந்த பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி அன்று வெளியான இறுதி வாக்காளர் பட்டியலின்படி, 73,500 ஆண் வாக்காளர்களும், 80,343 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 65 பேர் என 1,53,908 வாக்களர்கள் இருந்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து புதிதாக வாக்காளர் சேர்த்தல் மற்றும் நீக்கல், முகவரி மாற்றம் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட பிறகு வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி நாளான கடந்த ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி அன்றைய நிலவரப்படி, வாக்களிக்க தகுதிப்பெற்றவர்களாக 75,239 ஆண் வாக்காளர்கள், 82,221 பெண் வாக்காளர்கள், 69 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என 1,57,529 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
இவர்களில் முதல்முறையாக வாக்களிக்க உள்ள 18 முதல் 19 வயது வரையில் 3,643, 20 முதல் 29 வயது வரையில் 24,901, 30 முதல் 39 வயது வரையில் 27,999, 40 முதல் 49 வயது வரையில் 34,220 மற்றும் 50 முதல் 59 வயது வரையில் 30,599 வாக்களர்கள் என மொத்தம் 1,57,529 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
மும்முனை போட்டி
இந்தத் தொகுதியில் திமுக, அதிமுக, தவெக ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான மும்முனைப் போட்டியுடன், கடும் இழுபறி நிறைந்த களமாகக் காணப்படுகிறது. திமுகவின் கோட்டையாகக் கருதப்பட்டாலும், அதிமுக வேட்பாளர் தீவிர பரப்புரை மேற்கொண்டு வருவதால், வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு என்று கணிக்க முடியாத நிலை உள்ளது. . மேலும் முதல் தலைமுறை வாக்காளர்களில் பலர் தவெகவிற்கு வாக்களிக்க விரும்புவதாக கள நிலவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நீடிக்கும் பிரச்சனைகள்
திமுக ஆட்சியில் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முழுமையாக முடியவில்லை. இதனால் புஷ்பா நகர், வள்ளுவர் கோட்டம், மகாலிங்கபுரம் போன்ற பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்குவதால் அப்பகுதியில் வசிப்போர் பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர். மேலும் அங்கு அதிகளவில் உள்ள குடிசைப் பகுதிகளில் போதுமான சுகாதார வசதிகள் இல்லை என்பது அப்பகுதி மக்களின் குறையாக உள்ளது. போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் வாகன நிறுத்துமிடம் (பார்க்கிங்) உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளும் தேர்தலில் எதிரொலிக்கும் என்றே தெரிகிறது.
வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?
ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் கடந்த 2021-ல் திமுகவின் எழிலன், பாஜக சார்பாக போட்டியிட்ட நடிகை குஷ்புவை 32,462 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். திமுக தனது 5 ஆண்டு கால செயல்பாடுகளை முன்னிறுத்தி, மீண்டும் அதே வேட்பாளரை களம் இறக்கியுள்ளது. தேர்தலில் அளிக்கப்பட்டுள்ள வாக்குறுதிகள் எந்தக் கட்சிக்கு மக்கள் மனதை கொண்டுச் செல்லும் என்பதைப் பொருத்தும், கடைசி நேர பிரச்சாரத்தை பொறுத்தும் கள நிலவரம் மாறுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் தற்போது வரை அதிமுக, திமுக இடையே கடுமையான போட்டியாக உள்ளது.