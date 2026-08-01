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தொகுதி மறுவரையறையை ஆதரிப்பவர்கள் தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய துரோகிகள் - ராகுல் காந்தி

தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஆதரிப்பவர்கள் 21ஆம் நூற்றாண்டின் எட்டப்பர்கள் என்று ராகுல் காந்தி ஆவேசமாக விமர்சித்தார்.

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராகுல் காந்தி
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராகுல் காந்தி (@RahulGandhi)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 8:42 PM IST

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செங்கல்பட்டு: தொகுதி மறுவரையறையை ஆதரிப்பவர்கள் தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய துரோகிகள் என்று மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் மாவட்ட தலைவர்களுக்கான பயிற்சி முகாம், மாமல்லபுரத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில், ராகுல் காந்தி பங்கேற்று காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்துவது தொடர்பாக பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினார். கூட்டத்திற்குப் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லப்போகிறேன். இது, தமிழ்நாட்டு மக்கள், மொழி மற்றும் மாநிலத்தின் எதிர்காலத்திற்கு முக்கியமானது. தொகுதி மறைவரையறை கொண்டு பாஜக துடிக்கிறது. தொகுதி மறுவரையறை என்பது, தமிழக மக்களின் வாக்குரிமையையும், அதிகாரத்தையும் பறிக்கும் நோக்கத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது, பாஜகவின் சதித்திட்டம்.

தமிழ்நாட்டில் எட்டப்பன் என்று ஒருவன் இருந்தான். அவன் துரோகத்தின் அடையாளமாக தமிழ் மக்களால் அறியப்பட்டான். தொகுதி மறுவரையறையை ஆதரிப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் தமிழகத்தின் துரோகிகள். தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலத்தின் துரோகிகள். அவர்களை 21 ஆம் நூற்றாண்டு எட்டப்பர்கள் என்றே வரலாறு பதிவு செய்யும்.

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தமிழ்நாட்டு மக்கள் யாரும் தொகுதி மறுவரையறையை ஆதரிக்க கூடாது. ஒவ்வொரு தமிழனும் தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்க்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும், தேசிய கட்சியும் நாடாளுமன்றத்தில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை தோற்கடிக்க வேண்டும்" என்றார்.

TAGGED:

CONSTITUENCY DELIMITATION BILL
RAHUL GANDHI
21ST CENTURY ETTAPPAN
ராகுல் காந்தி
RAHUL ON DELIMITATION BILL

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