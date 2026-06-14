பாஜகவில் இருந்து வெளியேறியவர்கள் நிச்சயம் திரும்பி வருவார்கள் - வானதி சீனிவாசன் நம்பிக்கை
தமிழ்நாட்டில் ஆக்கபூர்வமான எதிர்க்கட்சியாக தமிழக பாஜக செயல்படும் என்று வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.
Published : June 14, 2026 at 9:41 PM IST
திருப்பூர்: பாஜகவில் இருந்து வெளியே சென்றவர்கள் பிரதமர் மோடிக்காக நிச்சயம் திரும்பி வருவார்கள் என்று பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 12 ஆண்டு கால மக்கள் சேவை பயணம் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம், திருப்பூரில் உள்ள பாஜக அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் பின்னர் பத்திரிக்கையாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், "இந்தியாவிலேயே அதிக நாட்கள் (4,200 நாட்கள்) பிரதமராக இருந்து பதவி வகித்து பிரதமர் மோடி சாதனை படைத்துள்ளார். 2014-ஆம் ஆண்டு பதவியேற்ற முதல் இன்று வரை 23 கோடி மக்கள் வறுமையில் இருந்து மீண்டுள்ளனர். 11 கோடிக்கு மேற்பட்ட கழிப்பறைகள், கியாஸ் சிலிண்டர் இணைப்புகள் என கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு அரசின் திட்டங்கள் நேரடியாக சென்றதால், மக்கள் வறுமையில் இருந்து மீண்டுள்ளனர்.
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ரயில் நிலையம், விமான நிலையம் உள்பட அனைத்தும் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. விவசாயிகள் நேரடியாக பயன்பெறும் வகையில் திட்டங்கள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. பெண்கள் அதிகாரம் பெறும் வகையில், நாடாளுமன்றத்தில் மகளிருக்கு 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் மசோதாவை கொண்டு வந்தோம். எதிர்க்கட்சிகளின் சதியால் அது நிறைவேற்றப்படவில்லை.
காஷ்மீரில் நமது குடிமக்களை கொன்ற பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளை பெண்களின் தலைமையில் ஆபரேஷன் சிந்தூர் மூலம் வீழ்த்தியதில் இருந்து, அமைச்சரவை என அனைத்து துறைகளிலும் பெண்கள் அதிகாரம் பெறுவதற்கு மோடி வழிவகுத்துள்ளார்.
அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் திருப்பூரின் வளர்ச்சி நான்கு மடங்கு வளர அந்நிய நேரடி மூதலீடு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. தற்போது ஆஸ்திரேலியாவுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்த ஒப்பந்தம் மூலம் திருப்பூர் பெருமளவில் பயன்பெறும்.
ரயில்வே துறைக்காக ரூ.7,611 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அம்ரித் பாரத் திட்டம் மூலம் 77 ரயில் நிலையங்கள் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளன. 4,000 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அனைவருக்கும் வீடு திட்டத்தில் 5.75 லட்சம் வீடுகள் கட்டப்பட்டுள்ளன.
கோவையில் மூன்று ஆண்டுகளில் விமான நிலையம் மேம்படுத்தப்படும். தூத்துக்குடி, திருச்சி உள்பட பல இடங்களில் விமான நிலையங்கள் மேம்படுத்தப்பட உள்ளன. தூத்துக்குடி துறைமுகத்தை மேம்படுத்த ரூ.1,000 கோடி பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
ஆனால், தமிழ்நாட்டில் உள்ள எதிர்க்கட்சிகள், பிரதமர் மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு ஒன்றுமே செய்யவில்லை என பொய் பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றனர். தமிழ்நாடு காங்கிரஸ், தேசிய கட்சியாக இல்லாமல், பிராந்திய கட்சியாக மாறியுள்ளது.
கரூர் சம்பவத்திற்கு முதலமைச்சர் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறார் என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது. மின்சாரத் துறையில் ஹார்ட் டிஸ்க்குகள் காணாமல் போகின்றன. தவெக யாரையோ காப்பாற்ற நினைக்கிறதோ என்று சந்தேகம் எழுகிறது. கரூர் சம்பவத்திற்கு முழுமையாக நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்பதோடு விரைவாகவும் நீதி கிடைக்க வேண்டும்.
தற்போதுதான் தவெக ஆட்சிக்கு வந்துள்ளது. அவர்களுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் வழங்க வேண்டும். அதற்காக திறமையற்ற நிர்வாகம், ஆட்சியில் நடக்கும் அவலங்கள் குறித்து வேடிக்கை பார்க்க முடியாது. கருத்துகள் கூறப்படும். ஆக்கபூர்வமான எதிர்கட்சியாக தமிழக பாஜக செயல்படும்.
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பாஜக சித்தாந்தம் சார்ந்த கட்சி, தனிநபர் அல்லது குடும்பம் சார்ந்த கட்சி அல்ல. 2016-ஆம் ஆண்டு கூட்டணியாக இல்லாமல், கோவை தெற்கு தொகுதியில் 23 சதவீத வாக்குகளை பெற்றுள்ளோம். 27 தொகுதிகளில் மட்டுமே போட்டியிட்டுள்ளோம். பிரதமர் மோடியும் அமித் ஷாவும் தமிழக பாஜகவுடன்தான் உள்ளனர். எங்களுக்கு எந்த கிளைகளும் இல்லை.
பாஜகவில் இருந்து வெளியேறியவர்கள், பிரதமர் மோடிக்காக திரும்பி வருவார்கள். பாஜகவில் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க கமிட்டி உள்ளது. எனவே தனிநபர் வெளியே செல்வது கட்சியை பாதிக்காது.
மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழக நலனை காக்க தமிழக பாஜக துணை நிற்கும். நீட் முறைகேடு குறித்து சிபிஐ விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது" என்று தெரிவித்தார்.