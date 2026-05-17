"60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள்..." பேசுபொருளாகி உள்ள திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ எழிலன் நாகநாதனின் பதிவு
Published : May 17, 2026 at 7:35 PM IST
சென்னை: சட்டமன்ற தேர்தல் தோல்வி எதிரொலியாக கட்சியில் அதிரடி மாற்றங்கள் செய்யப்பட உள்ளதாக திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறிவரும் நிலையில், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எழிலன் நாகநாதனின் சமூக வலைதளப் பதிவு தற்போது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய், பிற கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்துள்ளார். அதே நேரத்தில், இரண்டாவது முறையாக மீண்டும் ஆட்சி அமைப்பதாக நம்பிக்கையுடன் கூறி வந்த திமுக, கடும் பின்னடைவைச் சந்தித்தது. திமுக 59 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. மேலும், அதிமுகவில் எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையில் மற்றொரு அணியும் உருவாகி உள்ளது.
இந்நிலையில், திமுகவில் தோல்வி குறித்து ஆராய்வதற்கு நடந்த கூட்டத்தில் பேசிய திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், "திமுகவின் தோல்விக்கு யாரும் யார் மீதும் குற்றம் சுமத்த வேண்டாம். தோல்விக்கான முழு பொறுப்பை நானே ஏற்றுக்கொள்கிறேன்" என்று தெரிவித்திருந்தார். மேலும் தேர்தல் தோல்வி குறித்த களஆய்வு மேற்கொள்ள குழு ஒன்றையும் அவர் அமைத்துள்ளார்.
38 பேர் கொண்ட இந்தக் குழுவுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருந்த திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், அவர்களுக்கு பல்வேறு அறிவுகளை வழங்கினார். தேர்தலில் தோல்வி தழுவிய தொகுதிகளில், விருப்பு வெறுப்பு இன்றி தொண்டர்கள் கூறும் உண்மைத் தகவல்களை அப்படியே தன்னிடம் கூற வேண்டும் என்றும் அந்தக் குழுவுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தி இருந்தார். திமுக நிர்வாகிகளின் உணர்வு என்ன? அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பது அப்படியே தெரிந்தால்தான் அதற்கான மாற்றங்களையும் நாம் ஏற்படுத்த முடியும் என்றும் அந்தக் குழுவிடம் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்தார்.
Course correction— Ezhilan (@Dr_Ezhilan) May 17, 2026
Step 1 pic.twitter.com/17XC2Iwlh6
இந்நிலையில், திமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எழிலன் நாகநாதன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் திரைப்படக் காட்சி ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார். Course correction, Step 1 என்ற குறிப்புடன் உள்ள அந்தக் காட்சியில், "ஒருவரிடம் அவரின் வயது என்ன என்று சந்தானம் கேட்கிறார். அதற்கு அந்த நடிகர் ஆடி வந்தால் 67 என்கிறார். "ஆடி வருவதற்குள் உன் பாடி வந்துவிடும் போலிருக்கு, இன்னும் இந்த சீட்டில் உட்கார்ந்து தேய்த்துக் கொண்டிருக்கிறாய். இனி 60 வயது மேற்பட்டவர்கள் என் நாட்டில் இருக்கக் கூடாது" என்று சந்தானம் கூறுவார். இந்த எக்ஸ் தளப் பதிவு, தற்போது திமுக வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாகி உள்ளது.
திமுகவில் மாவட்ட செயலாளர்கள் முதல் முன்னாள் அமைச்சர்கள் வரை பல முக்கிய பொறுப்புகளில் உள்ள அனைவருமே 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள்தான். அதன் காரணமாகத்தான் இந்த தேர்தலில் சரியாக வெற்றி பெற முடியவில்லை என்று எழிலன் நாகநாதன் மறைமுகமாக கூறுகிறாரா என்று அவருடைய பதிவை பார்க்கும்போது தோன்றுவதாக திமுக வட்டாரத்தில் பேச்சு எழுந்துள்ளது.
60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த மாவட்டச் செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய பொறுப்புகளைக் குறைத்து, இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கருதுவதாகவும் தெரிகிறது. ஏற்கனவே தேர்தல் தோல்விக்கான காரணங்களை ஆராய்வதற்காக குழு அமைத்து பல்வேறு தரப்பிடம் இருந்து கருத்துக்களை கேட்க வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ள நிலையில், தேர்தல் தோல்விக்கான காரணத்தை எழிலன் நாகநாதன் இந்தப் பதிவு மூலம் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.