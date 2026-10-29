தூத்துக்குடியில் பெண் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் தங்கை மகன் கைது
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பேரூரணி சிறையில் கூடுதல் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது என்று மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவ பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 29, 2026 at 1:45 PM IST
தூத்துக்குடி: பெண் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், அவரது தங்கை மகனான விக்னேஷ் குமார் என்ற இளைஞரை காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
தூத்துக்குடி கந்தன் காலனி மேற்கு பகுதியில் சித்திரவேல் என்பவர் வசித்து வருகிறார். இவரது மனைவி சசிகலா. இந்நிலையில், கணவர் சித்திரவேல் கேரள மாநிலம், எர்ணாகுளத்தில் கூலி வேலை பார்த்து வருகிறார். இவர்களது மகன் நிரஞ்சன் குமார் திருமணமாகி கந்தன் காலனி அருகே உள்ள ஒரு வீட்டில் தனியாக வசித்து வருகிறார். இவர்களது பெண் சென்னையில் தனியார் கம்பெனியில் பணியாற்றி வருகிறார்.
இந்த நிலையில், நேற்று (அக்டோபர் 28) மதியம் 3 மணியளவில் சசிகலா தனது வீட்டில் தனியாக இருந்துள்ளார். அப்போது உள்ளே புகுந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் சிலர், சசிகலாவை தலை மற்றும் தோள்பட்டை ஆகியவற்றில் கொடூரமாக வெட்டிவிட்டு தப்பி ஓடியுள்ளனர். இதனிடையே, சசிகலாவின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அருகே இருந்தவர்கள், சசிகலாவின் மகன் நிரஞ்சன் குமாருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, சசிகலாவின் வீட்டிற்கு வந்து நிரஞ்சன் குமார் பார்த்த போது, தனது தாய் ரத்த வெள்ளத்தில் கொலை செய்யப்பட்டு கிடப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்து தென்பாகம் காவல்துறைக்கு தகவல் அளித்துள்ளார். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தென் பாகம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர்.
தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவ பிரசாத், கொலை சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார். மேலும், சம்பவ இடத்திற்கு தடயவியல் நிபுணர்கள் மற்றும் மோப்பநாய் தாமிரா வரவழைக்கப்பட்டு தொடர்ந்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர்.
இதற்கிடையில், கொலை செய்யப்பட்ட தனது தாய் கழுத்தில் கிடந்த நான்கு பவுன் நகைகள் காணாமல் போய்விட்டதாக, அவரது மகன் நிரஞ்சன் குமார் தெரிவித்துள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, தனிப்படை காவல்துறையினர் நடத்திய தீவிர சோதனையில் இந்த கொலையில் ஈடுபட்டது சசிகலாவின் வீட்டு அருகே உள்ள, அவரது தங்கை மகன் விக்னேஷ் என்ற முனீஸ் என்பது தெரியவந்தது.
கொலை செய்துவிட்டு தலைமறைவாக இருந்த விக்னேஷ் என்ற முனிஸை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். மேலும் அவரிடமிருந்து சசிகலாவின் செயின் மற்றும் செல்போனை பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவபிரசாத் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
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அப்போது அவர், “கொலையில் ஈடுபட்டது கொலை செய்யப்பட்ட சசிகலாவின் உறவினரான விக்னேஷ் என்ற முனீஸ் தான். அவரிடமிருந்து திருடப்பட்ட செயின் மற்றும் செல்போன் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறோம். எதற்காக கொலை செய்தார் என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தி வருகிறோம். சம்பவம் நடந்த 3 மணி நேரத்தில் குற்றவாளியை கைது செய்துள்ளோம்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பேரூரணி சிறையில் கூடுதல் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக பாதுகாப்பு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என சிறைத்துறை ஐஜியுடம் பேசியுள்ளோம்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.