இந்திய கடல்சார் கண்காட்சியில் ரூ.1 லட்சம் கோடி மதிப்பில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் - வ.உ.சி. துறைமுக ஆணைய தலைவர் தகவல்

தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகம் சார்பில், அக். 27ஆம் தேதி இந்திய கடல்சார் கண்காட்சி 2025 மும்பையில் நடைபெறவுள்ளது.

சுசாந்த் குமார் புரோகித் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு
சுசாந்த் குமார் புரோகித் உள்ளிட்டோர் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 9:53 PM IST

தூத்துக்குடி: மும்பையில் நடக்கவுள்ள இந்திய கடல்சார் 2025 கண்காட்சியில், ரூ.1 லட்சம் கோடிக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக உள்ளதாக வ.உ.சி. துறைமுக ஆணைய தலைவர் சுசாந்த் குமார் புரோகித் தெரிவித்தார்.

மத்திய கப்பல் போக்குவரத்து துறை சார்பில், கடல் வர்த்தகம் இணைப்பு கடற்சார் தொலைநோக்கு பார்வை என்ற அடிப்படையில் இந்திய கடல்சார் வாரம் 2025 குறித்தும், ஏற்றுமதி, இறக்குமதி வர்த்தகத்தில் தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனார் உள்ள வாய்ப்புகள் குறித்தும் மும்பையில் அக்டோபர் 27ஆம் தேதி முதல் 31ஆம் தேதி வரை இந்திய கடல்சார் 2025 கண்காட்சி நடைபெறவுள்ளது.

இந்நிலையில், தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுக ஆணைய தலைவர் சுசாந்த் குமார் புரோகித், துணை தலைவர் ராஜேஷ் சவுந்தரராஜன் ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது அவர்கள் கூறுகையில், “2047ஆம் ஆண்டுக்குள் கடல்சார் வணிகத்தில் முன்னேற்றம் என்ற தொலைநோக்கில் துறைமுகங்களில் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

மும்பையில் நடைபெறும் இந்திய கடல்சார் வாரம் கண்காட்சியில் பசுமை துறைமுகம், நவீனப்படுத்துதல், ப்ளூ பசுமை போன்றவை குறித்த கருத்துக்கள் விவாதிக்கப்படும். நாட்டில் முதல் பசுமை துறைமுகமாக தூத்துக்குடி துறைமுகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. துறைமுகத்தில் காற்றாலை மின் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பசுமை துறைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

வ.உ.சி துறைமுக அதிகாரிகள் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

தூத்துக்குடி துறைமுகம் ரூ.7,000 கோடி மதிப்பில் திட்டம் மறு வடிவம் செய்யப்பட உள்ளது. எனவே திட்டப்பணி வரும் மார்ச் மாதம் தொடங்கப்படும். இதன் மூலம் துறைமுகத்தில் 4 லட்சம் சரக்குகளை கூடுதலாகக் கையாள முடியும். இத்திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

பசுமை ஹைட்ரஜன், மெத்தனால் சேமிப்பு கிடங்கு அமைத்தல் போன்ற பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதேபோல, பசுமை மெத்தனால் சேமிப்பை நிரப்பும் வசதி வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இது நிறைவடைந்துவிட்டால் தூத்துக்குடி துறைமுகம்தான், நாட்டிலேயே முதல் துறைமுகமாக திகழும். அதற்கான பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.

கடந்த ஆண்டில் 21 மில்லியன் டன் சரக்குகள் கையாண்ட இத்துறைமுகம் நடப்பாண்டில் 21.29 மில்லியன் டன் சரக்குகள் கையாண்டுள்ளது. கடந்தாண்டை விட நடப்பாண்டு புள்ளி 28 லட்சம் சரக்கு பெட்டகங்களைக் கூடுதலாக கையாண்டுள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளில் சுமார் ரூ.800 கோடி மதிப்பில் சேமிப்பு கிடங்கு அமைத்தல், கப்பல் வரும் சுற்றுவட்டபாதை ஆழப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது,” என்றனர்.

மேலும், பெரிய கப்பல்களை கையாளுவதற்கு வசதியாக ரூ.1000 கோடி மதிப்பில் உள் துறைமுகத்தை ஆழப்படுத்தும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாகக் கூறிய அவர்கள், துறைமுகத்திலிருந்து பயணிகள் கப்பல் போக்குவரத்து செயல்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது என்றும், நாட்டிலேயே மாநில அரசோடு கப்பல் கட்டும் தளம் அமைப்பதற்கான ஒப்பந்தம் செய்துள்ள ஒரே துறைமுகம் தூத்துக்குடி வ.உ.சி. துறைமுகம்தான் எனவும் பெருமையாக தெரிவித்தனர்.

