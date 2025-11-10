ETV Bharat / state

விபத்தில் காயமடைந்த அரசு அதிகாரிகளை மீட்டு ஆம்புலன்ஸில் அனுப்பி வைத்த துரை வைகோ எம்பி!

விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவரை ஆம்புலன்ஸ் வரும்வரை காத்திருந்து காயம் அடைந்த இருவரையும் ஆம்புலன்சில் ஏற்றிவிட்ட பின்னர்,மதிமுக முதன்மை செயலாளர் துரை வைகோ எம்பி. மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்துக்கு சென்ற நிகழ்வு கவனம் பெற்றுள்ளது.

விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை மீட்டு ஆம்புலன்ஸில் அனுப்பி வைத்த துரை வைகோ எம்பி
விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை மீட்டு ஆம்புலன்ஸில் அனுப்பி வைத்த துரை வைகோ எம்பி (Etv Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 10, 2025 at 8:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி - திருநெல்வேலி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விபத்தில் சிக்கியவர்களை மதிமுக முதன்மை செயலாளர் துரை வைகோ எம்.பி . மீட்ட ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தார்.

தூத்துக்குடி, விமான நிலையத்திலிருந்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகத்திற்கு மனு அளிப்பதற்காக மதிமுக முதன்மை செயலாளர் துரை வைகோ எம்பி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை வருகை தந்தார். அப்போது அவர் வரும் வழியில் கோரம்பள்ளம் அருகே சாலைப் பணிக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த கிராம நிர்வாக அலுவலர் பேச்சிராஜ் மற்றும் ஓய்வுபெற்ற கிராம நிர்வாக அதிகாரி ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் சாலை விபத்தில் சிக்கி உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் போராடிக் கொண்டிருந்தனர்.

உயிரிழந்த ஒய்வுபெற்ற வி ஏ ஓ ராமகிருஸ்ணண்
உயிரிழந்த ஒய்வுபெற்ற வி ஏ ஓ ராமகிருஸ்ணண் (Etv Bharat Tamil Nadu)

இந்த விபத்தை பார்த்து உடனடியாக காரில் இருந்து இறங்கிய துரை வைகோ எம்.பி. 108 ஆம்புலன்ஸ்க்கு தகவல் அளித்துள்ளார். அந்த விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவரை ஆம்புலன்ஸ் வரும் வரை காத்திருந்து காயம் அடைந்த இருவரையும் ஆம்புலன்சில் ஏற்றிவிட்டு, பின்னர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் சென்றுள்ளார். இந்த செயலை பார்த்த பொதுமக்கள் எம்.பி.யை வெகுவாக பாராட்டினர்.

உயிரிழந்த விஏஓ பேச்சிராஜ்
உயிரிழந்த விஏஓ பேச்சிராஜ் (Etv Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: விஜயை ஏமாற்றி கூட்டணிக்கு வரவழைக்க பார்த்தனர்! டிடிவி தினகரன் விமர்சனம்!

இந்த நிலையில், தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நிலையில், ராமகிருஷ்ணன் என்ற ஒய்வுபெற்ற வி ஏ ஓ மருத்துவமனை-க்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார். மற்றொரு விஏஓ -வான பேச்சிராஜ் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை-யில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் இன்று அதிகாலை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். தூத்துக்குடி-யில் சாலை விபத்தில் இரண்டு வி ஏ ஓ-க்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

TAGGED:

VILLAGE ADMINISTRATIVE OFFICER DIES
TUT ROAD ACCIDENT
தூத்துக்குடி சாலை விபத்து
துரை வைகோ எம்பி
DURAI VAIKO MP

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தூங்கா நகரம் குப்பை நகராக சீரழிந்த கதை - கண்ணீர் வடிக்கும் மாமதுரை!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.