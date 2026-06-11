தவெக பெண் நிர்வாகி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு; கைதானவரின் மனைவி பரபரப்பு புகார்
தமிழக வெற்றிக் கழக பெண் நிர்வாகி ஒருவர், தன்னை சக கட்சியின் நிர்வாகிகளான பாலசுப்பிரமணியன், ஜெயபால ஆகியோர் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக புகார் அளித்திருந்தார்.
Published : June 11, 2026 at 10:11 PM IST
தூத்துக்குடி: தவெக பெண் நிர்வாகி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில், தவறேதும் செய்யாத தன் கணவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவரது மனைவி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு புகார் அளித்துள்ளார்.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு, தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஆழ்வார் திருநகரி பகுதியைச் சேர்ந்த தமிழக வெற்றிக் கழக பெண் நிர்வாகி ஒருவர், தன்னை சக கட்சியின் நிர்வாகிகளான பாலசுப்பிரமணியன், ஜெயபால் ஆகியோர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏர்வாடி பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்று குளிர்பானத்தில் மயக்க மருந்து கொடுத்து கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக திருவைகுண்டம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
இதை தொடர்ந்து இந்த சம்பவத்தில் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து பாலசுப்பிரமணியம், ஜெயபால் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.இந்த நிலையில் இன்று பாலசுப்பிரமணியத்தின் மனைவி முத்து பிரியா மற்றும் அவரது உறவினர்கள் தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்கு வந்தனர்.
அப்போது முத்து பிரியா செய்தியாளர்களிடம் கூறியபோது, "பணம் பறிக்கும் நோக்கத்துடன் அந்தப் பெண் புகார் அளித்துள்ளதார். தனது கணவர் எந்த தவறும் செய்யவில்லை. புகார் அளித்த பெண்ணுடன் சென்ற மற்றொரு பெண் என்னிடம் பேசியுள்ளார். அதில் எந்த தவறும் நடக்கவில்லை என அவர் தெரிவித்துள்ளார். இந்த விஷயத்தில் காவல்துறை உரிய விசாரணை நடத்தாமல் எனது கணவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளது.
சம்பவம் நடந்ததாக கூறப்பட்டதில் இருந்து ஒரு மாதம் கழித்து அந்த பெண் புகார் அளித்துள்ளார். எனவே இது பொய் புகார்" என்று குற்றச்சாட்டிய பாலசுப்பிரமணியன் மனைவி இந்த வழக்கை உரிய முறையில் விசாரணை செய்ய வழக்கை சிபிசிஐடி காவல்துறை விசாரணை செய்ய உத்தரவிட வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்தார்.
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தவெகவினர் பதிலடி
ஆழ்வார்திருநகரி பகுதியை சேர்ந்த தமிழக வெற்றி கழகத்தை சேர்ந்த இளம்பெண் அக்கட்சியின் இரண்டு நிர்வாகிகளாலேயே கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. வேலை வாங்கி தருவதாக அழைத்து சென்று குளிர்பானத்தில் மயக்க மருந்து கொடுத்து கூட்டு பாலியல் பலாத்காரத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படும் சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.
பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிற்கு ஆதரவாக பல்வேறு தரப்பினரும் போராடி வருகின்றனர். இந்நிலையில் குற்றம் இழைத்தவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்ததாக ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்னை விஜி சரவணன் எம்எல்ஏ மீது புகார் தெரிவித்து பாதிக்கப்பட்ட பெண் பேட்டி அளித்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
ஆனால், குறிப்பிட்ட சம்பவம் மே மாதம் 3-ம் தேதி நடைபெற்றதாக கூறப்படும் நிலையில் மே 4- ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவின்போது ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதியில் அன்னை வி.ஜி. சரவணன் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
அப்போது பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் பெண், தவெக பெண் நிர்வாகிகளோடு இணைந்து நடனமாடிய வீடியோவை வெளியிட்ட தவெகவினர், சம்பவம் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் மறுநாளே எவ்வாறு மகிழ்ச்சியோடு நடனம் ஆட முடியும் என சமூக வலைதளங்களில் கேள்வி எழுப்பினர்.
மேலும், தன் மீதும் தவெக மீதும் திட்டமிட்டு சிலர் களங்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கில் செயல்படுவதாக அன்னை வி.ஜி சரவணன் எம்எல்ஏ விளக்கம் அளித்தார்
காவல் துறை விளக்கம்
இதற்கிடையே, தவெக பெண் நிர்வாகி பலாத்கார வழக்கு தொடர்பாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் வெளியிட்டிருந்த செய்திக்குறிப்பில், 'சம்பவம் தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட இருவரை தவிர வேறு யாருக்கும் தொடர்பில்லை ஆதாரமற்ற தகவல்களை பரப்ப வேண்டாம்' என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இபிஎஸ். உதயநிதி கண்டனம்
எனினும், இந்த சம்பவம் குறித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட பலர் தங்களது கண்டனங்களை தெரிவித்ததுடன், சம்பந்த்ப்பட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.