ETV Bharat / state

பதவி தர மறுப்பு? விஜய் காரை முற்றுகையிட்ட தவெக பெண் நிர்வாகி அஜிதா ஆக்னஸ் விபரீத முடிவு

’திமுகவின் கைக்கூலி’ என்று சமூக வலைத்தளங்களில் அவதூறு பரப்பியதால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான தவெக நிர்வாகி அஜிதா ஆக்னல், விபரீத முடிவு எடுத்ததாக ஆதரவாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

தவெக நிர்வாகி அஜிதா
தவெக நிர்வாகி அஜிதா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 25, 2025 at 9:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: மாவட்ட செயலாளர் பதவி கேட்டு விஜய்யின் காரை முற்றுகையிட்ட தவெக நிர்வாகி அஜிதா ஆக்னல் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயன்று, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாவட்டச் செயலாளர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டு, அவர்களின் பெயர்கள் பல்வேறு கட்டங்களாக அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், தூத்துக்குடி மாவட்ட செயலாளர் உள்ளிட்ட பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் தொடர்பான அறிவிப்பு கடந்த டிசம்பர் 23-ஆம் தேதி வெளியானது.

இதில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்த தவெக நிர்வாகி அஜிதா ஆக்னல், தனது பெயர் மாவட்டச் செயலாளர் பட்டியலில் இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தார். ஏனென்றால், அவர் தவெக தொடங்கிய நாள் முதல் தீவிர களப்பணியாற்றி வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், தவெக தலைவர் விஜய் வெளியிட்ட தூத்துக்குடி நிர்வாகிகள் பட்டியலில் தனது பெயர் இல்லாததை அறிந்த அஜிதா ஆக்னல், சென்னை பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்திற்கு விரைந்தார். பின்னர் தவெக கட்சி வாயிலில் தன்னுடைய ஆதரவாளர்களுடன் அமர்ந்து காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

அப்போது, பகல் 1 மணியளவில் தவெக அலுவலகத்துக்கு வந்த விஜய்யின் காரை பார்த்த அஜிதா ஆக்னஸ், சட்டென விஜய்யின் காரை தனது ஆதரவாளர்களுடன் மறித்து அவரிடம் முறையிட முயன்றார். ஆனால், பாதுகாப்புப் பணியிலிருந்த காவலர்கள், போராட்டக்காரர்களை விலக்கிய நிலையில், விஜய் காரை நிறுத்தாமல் அலுவலகத்துக்குள் சென்றுவிட்டார். தொடர்ந்து, அவர்கள் தவெக கட்சி அலுவலகம் முன்பு அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இச்சம்பவத்தால் மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அஜிதா ஆக்னல், கடந்த 3 நாட்களாக உணவு சாப்பிடாமல் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, ’திமுகவின் கைக்கூலி’ என்று அஜிதா மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் அவதூறு பரப்பியதால் அவர் மன உளைச்சலில் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இன்று காலை விபரீத முடிவெடுத்த அஜிதா திடீரென மயங்கி விழுந்துள்ளார். அதைக் கண்ட அவரது கணவர் உள்ளிட்ட குடும்பத்தார், அஜிதாவை உடனடியாக அருகே உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுமதித்துள்ளனர். அதைத் தொடர்ந்து, மேல் சிகிச்சைக்காக அஜிதா, தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: ‘பராசக்தி’ படம் குறித்த கேள்வி... அரசியல் பேச வேண்டாம் என தவிர்த்த எல்.முருகன்

இதுகுறித்து அஜிதா கணவர் ஆக்னல் கூறுகையில், “எக்ஸ்ரே போன்ற பல்வேறு சோதனைகள் செய்யப்பட்டு, சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. ‘திமுக ஆதரவாளர்’ என்று சமூக வலைதளங்களில் பொய்யான தகவல்களை பரப்பியதால் தான் என் மனைவி விபரீத முடிவு எடுத்துவிட்டார். அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது" என்றார்.

TAGGED:

TVK AJITHA TAKING SLEEPING PILLS
TVK EXECUTIVE SUICIDE ATTEMPT
தவெக அஜிதா ஆக்னல்
தவெக விஜய்
THOOTHUKUDI TVK EXECUTIVE AJITHA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.