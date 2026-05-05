மக்கள் பணிக்காக முழுமையாக தூத்துக்குடியில் இருப்பேன் - தவெக வேட்பாளர் ஸ்ரீநாத்

தூத்துக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்ட ஸ்ரீநாத், திமுக வேட்பாளரான அமைச்சர் கீதா ஜீவனை விட 37,731 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.

Published : May 5, 2026 at 3:10 PM IST

தூத்துக்குடி: மக்கள் பணிக்காக இனி முழுமையாக தூத்துக்குடியில் இருப்பேன், அவர்கள் அனுமதித்தால் மட்டுமே சென்னைக்கு செல்வேன் என தூத்துக்குடி தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற தவெக வேட்பாளர் ஸ்ரீநாத் கூறினார்.

தூத்துக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் போட்டியிட்ட நடிகர் ஸ்ரீநாத் மிகப்பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். தொடர்ந்து வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்கு வந்த அவருக்கு கட்சியினர் உற்சாகமான வரவேற்பு அளித்தனர். இதனையடுத்து, தேர்தல் அதிகாரியும் கோட்டாட்சியருமான பிரபு, வெற்றி பெற்றதற்கான சான்றிதழை நடிகர் ஸ்ரீநாத்திற்கு வழங்கினார்.

இந்த நிகழ்வில் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினரும் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர். அப்போது பேசிய ஸ்ரீநாத், “இந்த சாதனை வெற்றி முழுவதும் எங்கள் தலைவர் விஜய்க்கும், தூத்துக்குடி மக்களுக்கும் சொந்தமானது. விஜய்க்கும், அவரது குடும்பத்திற்கும், எங்களுக்கு ஆதரவு அளித்த மக்களுக்கும் இந்த வெற்றியை சமர்ப்பிக்கிறேன்” என்று கூறினார்.

மேலும் தூத்துக்குடி எந்த விதமான திட்டங்களை செயல்படுத்துவீர்கள்? என செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, “நிறைய திட்டங்கள் உள்ளன. தூத்துக்குடி மக்களின் தேவைகளை நேரில் கேட்டறிந்து, ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் தலைவருடன் ஆலோசித்து, நிறைவேற்ற முயற்சி செய்வேன்” என்றார்.

அதனைத் தொடர்ந்து அதிகப்படியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளது குறித்து கேட்ட போது, “மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. மக்களின் நம்பிக்கையை நிறைவேற்றுவது என் கடமை. தலைவர் விஜய் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையை காட்டுகிறது. எம்.ஜி.ஆருக்கு பிறகு ஒரு புதிய தலைவராக விஜய் கிடைத்துள்ளார் என தூத்துக்குடி மக்களும், தமிழ்நாடு மக்களும் நம்புகின்றனர்” என்றார்.

தொடர்ந்து சினிமாவில் நடிப்பீற்களா? என கேள்வி எழுப்பிய போது, “எனக்கு தூத்துக்குடியில் பணி செய்யவே நேரம் அதிகம் தேவைப்படும். சினிமாவிற்கு நேரம் இல்லை. மக்கள் பணி செய்வதற்கு தலைவர் விஜய் போன்று நானும் முடிவு செய்து விட்டேன். மக்கள் பணிக்காக முழுமையாக தூத்துக்குடியிலேயே இருப்பேன். தூத்துக்குடி மக்களின் அனுமதி இருந்தால் மட்டுமே சென்னை செல்வேன்” என்று தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் நேற்று வெளியான நிலையில், தூத்துக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்ட நடிகரும், தவெக வேட்பாளருமான ஸ்ரீநாத், தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் கீதா ஜீவனை விட 37,731 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி வாகை சூடினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

