எம்பி கனிமொழிக்கு தூத்துக்குடி சொந்த ஊரா? தவெக வேட்பாளர் ஸ்ரீநாத் கேள்வி
தூத்துக்குடியில் அஜிதா ஆக்னலுக்கு சீட் மறுக்கப்பட்டது தனிப்பட்ட விஷயம். அதற்கு கட்சி தலைமை தான் பதில் சொல்ல வேண்டுமென தவெக வேட்பாளர் ஸ்ரீநாத் தெரிவித்தார்.
Published : April 1, 2026 at 8:19 PM IST
தூத்துக்குடி: என்னை வெளியூர் வேட்பாளர் என்கிறார்களே, எம்.பி கனிமொழி என்ன தூத்துக்குடியா? என தவெக வேட்பாளரும் நடிகருமான ஸ்ரீநாத் கேள்வியெழுப்பினார்.
சட்டப் பேரவை தேர்தல் களம் விறுவிறுப்படைந்துள்ள சூழலில், அரசியல் கட்சிகளும் பரபரப்பாக வேலை செய்து வருகின்றன. இந்நிலையில், தூத்துக்குடி தவெக வேட்பாளர் ஸ்ரீநாத் மதுரையிலிருந்து கார் மூலம் தூத்துக்குடி வந்தார். அப்போது, புதூர் பாண்டியாபுரம் டோல்கேட் பகுதியில் தூத்துக்குடி மாவட்டச் செயலாளர் சாமுவேல் தலைமையில் கட்சியினர், அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “தூத்துக்குடியில் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. நான் வெளியூர் ஆள் கிடையாது. இந்த ஊரில் பிறந்த, தூத்துக்குடி மண்ணின் மைந்தன் நான். எனக்கும், தூத்துக்குடிக்கும் மிகப்பெரிய எமோஷனல் கனெக்ஷன் உள்ளது. நான் நினைத்திருந்தால், ஒரு நடிகையை திருமணம் செய்திருக்கலாம். ஆனால், தூத்துக்குடி பெண்ணை தான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என எண்ணி, நம் ஊரு பெண்ணை தான் திருமணம் செய்து கொண்டேன். என்னுடைய மகள் பிறந்ததும் தூத்துக்குடியில் தான்” என்றார்.
விஜய் எப்போது பிரச்சாரத்திற்கு வருவார்? என்ற கேள்விக்கு, “விஜய் தூத்துக்குடியில் விரைவில் பிரச்சாரம் செய்ய வருவார். என் மேலே என் நண்பனுக்கு தனிப்பட்ட பார்வை இருக்கும். மேலும், அவர் அவரது கடமையை செய்வார். நான் வரும் 4-ம் தேதி வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்யவுள்ளேன்” எனத் தெரிவித்தார்.
வெளியூர் வேட்பாளர் என்ற குற்றச்சாட்டு உள்ளதே? என்ற கேள்விக்கு, “அப்படி சொல்பவர்கள் சொல்லத்தான் செய்வார்கள். உதாரணத்திற்கு, தூத்துக்குடி எம்பி கனிமொழி எங்கு இருக்கிறார்? அவர் வாழ்வது எங்கே? கனிமொழிக்கு தூத்துக்குடியா? தூத்துக்குடி மக்களுக்கு தளபதி மூலம் பல்வேறு திட்டங்களை நான் செய்வேன்” என பதிலளித்தார்.
தூத்துக்குடியில் அஜிதா ஆக்னலுக்கு சீட் மறுக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த கேள்விக்கு, “அஜிதா ஆக்னல் விஷயம் தனிப்பட்டது. அதற்கு கட்சியின் தலைமை தான் பதில் சொல்ல வேண்டும்” என்றார்.
விஜய்யை போல சினிமாவை விட்டு வெளியே வந்துவிட்டீர்களா? என்ற கேள்விக்கு, “நான் சினிமாவை விட்டு வெளியே வந்து விட்டேன். படங்கள் முழுவதையும் முடித்து விட்டேன். 18 முதல் 85 வயது வரை உள்ளவர்கள் தளபதி பக்கம் தான். தலைவர் தளபதி கண்டிப்பாக இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெறுவார்” என தெரிவித்தார்.
சென்னை வில்லிவாக்கத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா பங்கேற்ற கூட்டத்தில் கண்ணாடி பாட்டில் வீசப்பட்ட சம்பவம் குறித்த கேள்விக்கு, “அநாகரிகமான செயல். ஆதரவாளர் போர்வையில் வந்து இந்த வேலையை செய்துள்ளார்கள். தூய சக்தியான தவெக தீய சக்தியான திமுகவை விரட்டியடிக்கும்” என்றார்.