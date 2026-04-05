விஜய்க்கு அனைத்து தரப்பு மக்களின் ஆதரவும் உள்ளது; நடிகர் ஸ்ரீநாத் பேட்டி

விஜய்யின் அலை நிச்சயம் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அவர் ஆட்சியமைப்பார் என்று நடிகரும், தவெக வேட்பாளருமான ஸ்ரீநாத் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

தவெக வேட்பாளரும், நடிகருமான ஸ்ரீநாத்
தவெக வேட்பாளரும், நடிகருமான ஸ்ரீநாத் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 5, 2026 at 6:18 PM IST

தூத்துக்குடி: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கு தூத்துக்குடியில் அனைத்து தரப்பு மக்களின் அன்பும், ஆதரவும் வலுவாக உள்ளதாக இந்தத் தொகுதியின் தவெக வேட்பாளரும், நடிகருமான ஸ்ரீநாத் தெரிவித்தார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் நண்பரும், நடிகருமான ஸ்ரீநாத் தூத்துக்குடி சட்டமன்றத் தொகுதியின் தவெக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இதையடுத்து, நேற்று (ஏப்ரல் 04) ஸ்ரீநாத் தனது வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்தார். அதைத் தொடர்ந்து வீடு வீடாகச் சென்று பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து வாக்குச்சேகரித்து வருகிறார்.

அத்துடன், மீனவர் சங்கப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் சங்கப் பிரதிநிதிகளை நேரில் சந்தித்து ஆதரவுத் திரட்டினார். இந்நிலையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம், பெரியதாழை பகுதியைச் சேர்ந்த பாடலாசிரியர் சுஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கான தேர்தல் பிரச்சார பாடலை எழுதியுள்ளார். இந்த பாடலை பாடலாசிரியர் சுஜியின் மகளும், ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவியுமான சைஜு பாடியுள்ளார்.

தூத்துக்குடியில் உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழக அலுவலகத்தில் விஜய்யின் தேர்தல் பிரச்சார பாடலை வேட்பாளர் ஸ்ரீநாத் வெளியிட்டார். அத்துடன், பாடலைப் பாடிய சிறுமியைப் பாராட்டினார்.

அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த ஸ்ரீநாத், "சிறுமிக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த சிறுமியின் வரிகளும், குரலும் மிகப்பெரிய மாற்றத்தையும், தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தும். இந்த பாடலை தளபதி விஜய்க்கும் பதிவுச் செய்வேன். கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த பாடலைக் கேளுங்கள். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கு தூத்துக்குடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் அனைத்து தரப்பு மக்களின் அன்பும், ஆதரவும் வலுவாக உள்ளது.

இதையும் படிங்க: அதிமுகவின் 25% வாக்குகள் தவெகவிற்கு வந்துவிட்டது - ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி

நான் பல்வேறு சங்கங்களின் தலைவர்களைச் சந்தித்தேன்.அனைவரின் ஆதரவும் விஜய்க்கு என்று தான் சொல்கின்றனர். தங்களின் நிறைக்குறைகளை எடுத்துச் சொல்கின்றனர். விஜய்யின் அலை நிச்சயம் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். தூத்துக்குடி மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டிற்கும் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கி விஜய் ஆட்சியமைப்பார் என்று நம்புகிறோம்.

35 வருடங்களாக விஜய்யுடன் பயணித்திருக்கிறேன். அவர் எப்படிப்பட்ட மனிதர் என்பது எனக்கு தெரியும்.எங்கு பார்த்தாலும் விசில் சத்தம் தான் கேட்கிறது. எனவே 2026-ல் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராவது உறுதி. சினிமா துறையில் எப்படி சாதனை படைத்தாரோ, அதேபோன்று அரசியல் துறையிலும் சாதனை படைத்து அவர் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்பார்" என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில், தவெகவின் தூத்துக்குடி மாவட்டச் செயலாளர் சாமுவேல்ராஜ் மற்றும் மாவட்ட துணைச் செயலாளர் கோல்டன், நிர்வாகி கிஷோர் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

