நின்று கொண்டிருந்த லாரி மீது மோதிய ஆம்னி பேருந்து: குழந்தை உட்பட 20 பேர் காயம்

சிமெண்ட் கலவை லாரியில் ஏற்பட்ட பழுது காரணமாக சாலையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த போது, ஆம்னி பேருந்து மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

ஆம்னி பேருந்து விபத்து
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 22, 2026 at 12:24 PM IST

தூத்துக்குடி: சிமெண்ட் கலவை டேங்கர் லாரி மீது ஆம்னி பேருந்து மோதிய விபத்தில் ஒரு குழந்தை உள்பட 20 பேர் காயமடைந்துள்ளனர்; அவர்கள் அனைவரும் கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றன.

கோயம்புத்தூரில் இருந்து பயணிகளுடன் தனியார் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான ஆம்னி பேருந்து நேற்றிரவு நாகர்கோவில் நோக்கி சென்றுக் கொண்டிருந்தது. இந்நிலையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்றுக் கொண்டிருந்தபோது எதிர்பாராத விதமாக சாலையில் நின்றுக் கொண்டிருந்த சிமெண்ட் கலவை டேங்கர் லாரி மீது பஸ் மோதியது. இந்த விபத்தில் ஆம்னி பேருந்தின் முகப்பு பகுதி அப்பளம் போல் நொறுங்கியது.

இதில் பேருந்து ஓட்டுநர் சரவணன், 8 பெண்கள், ஒரு குழந்தை உள்பட 20 பேர் காயமடைந்தனர். விபத்து குறித்து தகவலறிந்த கோவில்பட்டி தீயணைப்புத்துறையினர் விரைந்து வந்து வெளியே வர முடியாமல் சிக்கித் தவித்த பேருந்து ஓட்டுநரை மீட்டு கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அதேபோல், பேருந்து பயணிகளும் மீட்கப்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதில் மூன்று பேர் மேல் சிகிச்சைக்காக நெல்லை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். விபத்து காரணமாக தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. கோவில்பட்டி கிழக்கு காவல்நிலைய போலீசார் விரைந்து வந்து விபத்துக்குள்ளான ஆம்னி பேருந்து மற்றும் லாரியை அப்புறப்படுத்தி போக்குவரத்தைச் சீர் செய்தனர். மேலும், விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றன.

விசாரணையில், சிமெண்ட் கலவை டேங்க் லாரியில் ஏற்பட்ட பழுது காரணமாக சாலையில் நிறுத்தி வைத்து அதன் ஓட்டுநர் இசக்கி கீழே இறங்கி பழுது பார்த்துக் கொண்டிருந்தது தெரியவந்தது. அப்போது அதிவேகமாக வந்த ஆம்னி பேருந்து, லாரியின் பின்பக்கம் பலமாக மோதியதாக தெரிகிறது. இதுகுறித்து லாரி ஓட்டுநர் இசக்கியிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். விபத்தில் டேங்கர் லாரியும் சேதமடைந்துள்ளது.

காயமடைந்தவர்கள் எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறித்து போலீசார் தகவல் திரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

