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தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தின் 'வைரல் முகம்': காவலர் ராஜா உயிரிழப்பு

காவலர் ராஜாவின் உடலுக்கு தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் துறை சார்பில் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

காவலர் ராஜா உயிரிழப்பு
காவலர் ராஜா உயிரிழப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 2:29 PM IST

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தூத்துக்குடி: ஸ்டெர்லைட் ஆலை தொடர்பான துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தின் போது, காவலர் வாகனத்தின் மீது நின்று கையில் துப்பாக்கி ஏந்தியபடி வெளியான புகைப்படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த காவலர் ராஜா உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார்.

தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை எதிர்த்து கடந்த 2018-ம் ஆண்டு மே மாதம் 22-ஆம் தேதி போராட்டத்தின் 100-வது நாளையொட்டி, போராட்டக்காரர்கள் பேரணியாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு சென்றனர். அப்போது காவல் துறையினருக்கும், போராட்டக்காரர்களுக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டது.

இதனை தொடர்ந்து போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் போராட்டக்காரர்கள் 13 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும், 100-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். இந்த சம்பவம் தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தின் போது பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவலர்களுக்கு உணவு வழங்குவதற்காக சென்றவர் ஆயுதப்படை காவலரான ராஜா (வயது 46). இதனைத் தொடர்ந்து, துப்பாக்கிச்சூடு நடந்த போது, காவலர் ராஜா துப்பாக்கியை கையில் ஏந்தியபடி காவல் வாகனத்தின் மீது நின்றிருந்த புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது.

இந்த புகைப்படத்தின் காரணமாக ராஜா குறித்து பல்வேறு கருத்துகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவியது. இதனால் காவலர் ராஜா நீண்ட நாட்களாக மனவேதனையில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதனிடையே, ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையிலான ஒரு நபர் ஆணையம் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தியது.

அந்த விசாரணை அறிக்கையில், காவலர் ராஜா துப்பாக்கியை கையில் வைத்த படி வாகனத்தின் மீது நின்றிருந்தார் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இருந்தாலும், அவர் துப்பாக்கியால் யாரையும் சுடவில்லை, அவரால் யாரும் உயிரிழக்கவில்லை, யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

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இந்த நிலையில், நீண்ட நாட்களாக இது குறித்து காவலர் ராஜா மனவேதனையில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, கடந்த சில நாட்களாக ராஜா கடுமையான உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளார். இந்நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி ராஜா நேற்று உயிரிழந்தார்.

மறைந்த காவலர் ராஜாவின் உடலுக்கு தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் துறை சார்பில் காவல் மரியாதையுடன் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. ராஜாவின் இறுதிச் சடங்குகள் மற்றும் நல்லடக்கம் ஆகியவை தூத்துக்குடியில் நடைபெற உள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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