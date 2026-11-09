ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச் சூட்டில் காலை இழந்த இளைஞரை செங்கல்லால் தாக்கிய போதை கும்பல்- தீபாவளி நாளில் வெறிச் செயல்
"என் வாகனத்தின் மீது மோதியதை கேட்டதற்காக என்னைக் கீழே தள்ளிவிட்டு தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, செங்கல்லால் என் தலையில் ஓங்கி அடித்தனர்" என்று காயமடைந்த பிரின்ஸ்டன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 9, 2026 at 6:54 PM IST
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூட்டில் காலை இழந்த இளைஞரை, போதை கும்பல் செங்கல்லால் தாக்கிய சம்பவம், பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதில், தலையில் காயமடைந்த அந்த இளைஞர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
தூத்துக்குடி, மில்லர்புரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பிரின்ஸ்டன். ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான போராட்டத்தின்போது காவல் துறையினர் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் தனது ஒரு காலை இழந்தார். இதையடுத்து அவருக்கு தமிழக அரசு சார்பில் அரசு வேலை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
நேற்று தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பிரின்ஸ்டன் தனது குடும்பத்தினருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் தூத்துக்குடியில் உள்ள பனிமய மாதா கோவிலுக்குச் சென்று தரிசனம் செய்துவிட்டு வீட்டிற்குத் திரும்பிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, மது போதையில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மூன்று இளைஞர்கள், பிரின்ஸ்டன் சென்ற வாகனத்தின் மீது மோதியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனை பிரின்ஸ்டன் தட்டிக்கேட்டபோது, அந்த இளைஞர்கள் தகாத வார்த்தைகளால் பேசி தகராறில் ஈடுபட்டதாக தெரிகிறது. தொடர்ந்து அவர்கள் அருகில் கிடந்த செங்கல்லை எடுத்து பிரின்ஸ்டன் தலையில் ஓங்கி தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தத் தாக்குதலில் தலையில் பலத்த காயமடைந்த பிரின்ஸ்டன், தூத்துக்குடி மில்லர்புரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார். தலையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டு ரத்தம் உறைந்திருந்ததால், மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்ட இருக்கிறார்.
இதுகுறித்து பிரின்ஸ்டன் கூறுகையில், "பனிமய மாதா கோவிலுக்குச் சென்று தரிசனம் செய்துவிட்டு குடும்பத்துடன் வீட்டிற்குத் திரும்பிக் கொண்டிருந்தபோது, மது அருந்திவிட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மூன்று பேர், எனது வாகனத்தின் மீது மோதினர்.
இதனைத் தட்டிக் கேட்டதற்காக என்னைக் கீழே தள்ளிவிட்டு தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, அருகில் இருந்த செங்கல்லை எடுத்து தலையில் ஓங்கி அடித்தனர். இதில் எனக்குப் பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கோவிலுக்குச் சென்று தரிசனம் செய்துவிட்டு குடும்பத்துடன் வீடு திரும்பும் வழியில் இதுபோன்ற சம்பவம் நடைபெறுகிறது என்றால், தூத்துக்குடியில் சட்டம் - ஒழுங்கு எந்த நிலையில் உள்ளது? என்ற கேள்வி எழுகிறது. கொலை, கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருள் புழக்கம், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. தமிழக அரசு இதனை உடனடியாக கவனத்தில் கொண்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று அவர் கோரிக்கை விடுத்தார்.
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இதற்கிடையே, தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர், மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோரின் குடியிருப்புகள் அமைந்துள்ள கடற்கரைச் சாலைப் பகுதியில், போதைப்பொருள் பயன்படுத்தும் இளைஞர்கள் இருசக்கர வாகனங்களில் அதிவேகமாகச் சென்று பைக் ரேஸில் ஈடுபடுவதாக கூறப்படுகிறது. இதனைத் தடுக்க காவல் துறையும் மாவட்ட நிர்வாகமும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.