தூத்துக்குடியில் கப்பல் கட்டும் தளம்; தென்கொரியாவில் அமைச்சர் கீர்த்தனா ஆலோசனை
தூத்துக்குடியில் ஹூண்டாய் நிறுவனம் சார்பில் கப்பல் கட்டும் தளம் அமைப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம், அப்போதைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் கையெழுத்தானது.
Published : June 9, 2026 at 3:40 PM IST
உல்சான் சிட்டி/சென்னை: அரசு முறைப் பயணமாக தென்கொரியாவுக்கு சென்றுள்ள தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, அங்குள்ள கப்பல் கட்டும் தளத்தை பார்வையிட்டு தூத்துக்குடியில் அமையவிருக்கும் கப்பல் கட்டும் தளம் குறித்து ஹூண்டாய் நிறுவன அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
தூத்துக்குடியில் தென்கொரியாவின் ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின் சார்பில் கப்பல் கட்டும் தளம் அமைப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம், அப்போதைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் கையெழுத்தானது.
அதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இந்தியாவுக்கு வந்திருந்த தென்கொரிய அதிபர் லீ ஜே மியூங் மற்றும் பிரதமர் மோடி முன்னிலையில் இரு நாடுகளுக்கு இடையே இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. தூத்துக்குடியில் ஆண்டுக்கு 2.5 மில்லியன் மொத்த டன் கொண்ட ஒரு உலகத் தரம் வாய்ந்த பிரம்மாண்ட கப்பல் கட்டும் தளத்தை கூட்டாக உருவாக்கி மேம்படுத்துதல், நிதியளித்தல், கட்டுதல், இயக்குதல் ஆகியவற்றுக்கு அடித்தளமிடுவதற்கான பேச்சுவார்த்தையும் அன்றைய தினமே நடைபெற்றது.
இந்த திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணி நடைபெற்று வரும் நிலையில், தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, தென் கொரியாவுக்கு அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொண்டு அங்குள்ள ஹூண்டாய் நிறுவன அதிகாரிகளிடம் இதுகுறித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.
இந்த ஆலோசனையில் புதிய கப்பல் கட்டுமான தளத்தை அமைப்பதற்கான நிலம் ஒதுக்குதல், அடிப்படை வசதிகளை உருவாக்குதல், வரிச் சலுகைகள், நிதி உதவிகள் தொடர்பாக இரு தரப்பும் பரஸ்பரமாக விவாதிக்கப்பட்டது. அமைச்சர் கீர்த்தனாவின் இந்த பயணம், தமிழ்நாடு கப்பல் தொழிலை முக்கியத் துறையாக மேம்படுத்துவதில் உறுதியாக இருப்பதை வெளிப்படுத்துவதாக தெரிகிறது.
இதுகுறித்து தமிழக அரசு சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், 'புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, தொழில்துறை அமைச்சர் எஸ்.கீர்த்தனா மேற்கொண்ட முதல் வெளிநாட்டு பயணமாக, தென் கொரியாவின் உல்சான் நகரில் உள்ள எச்.டி. ஹூண்டாய் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் (HD Hyundai Heavy Industries - HHI) நிறுவனத்திற்கு சென்றிருப்பது, தொழில் வளர்ச்சியில் தொடர்ச்சி, நம்பிக்கை மற்றும் உறுதிப்பாட்டை வெளிப்படுத்தும் முக்கியமான நடவடிக்கையாக அமைந்துள்ளது.
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தூத்துக்குடியில் முன்மொழியப்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய கப்பல் கட்டும் திட்டத்தை செயல்படுத்த தேவையான அனைத்து ஒத்துழைப்பையும் வழங்க அரசு உறுதியளித்துள்ளது. மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் முதலீடுகளை ஈர்த்தல், தொழில்துறை வளர்ச்சியை விரைவுபடுத்துதல் மற்றும் மாநிலத்தை உலகளாவிய முதலீடுகளுக்கான முன்னணி இலக்காக உருவாக்குதல் என்ற நோக்கில் அரசு தொடர்ந்து உறுதியுடன் செயல்பட்டு வருகிறது' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.