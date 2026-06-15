ஓமனில் உயிரிழந்த மாலுமி நிஷாந்தின் மனைவிக்கு அரசு வேலை - கீதா ஜீவன் வலியுறுத்தல்
தமது கணவரின் மரணம் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்த வேண்டும் நிஷாந்தின் மனைவி மத்திய. மாநில அரசுகளுக்கு கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
Published : June 15, 2026 at 10:44 PM IST
தூத்துக்குடி: ஓமன் நாட்டில் உயிரிழந்த தூத்துக்குடியை சேர்ந்த கப்பல் மாலுமி நிஷாந்தின் மனைவிக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் என்று திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த கப்பல் மாலுமி நிஷாந்த், ஓமன் நாட்டுக்கு சொந்தமான எண்ணெய் கப்பலில் பணியாற்றி வந்தார். இந்த நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு, ஓமன் நாட்டு துறைமுகத்தில் கப்பல் நின்று கொண்டிருந்தபோது உடல்நல பாதிப்பு காரணமாக நிஷாந்த் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், தூத்துக்குடியில் உள்ள அவரது இல்லத்திற்கு இன்று சென்ற திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கீதா நிஷாத்தின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறினார்.
அப்போது அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, "நிஷாத்தின் உடலை தமிழகம் கொண்டு வர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அவரது மனைவி 10 மாத குழந்தையை வைத்திருக்கிறார். அவருக்கு உரிய நிவாரணமும், அரசு வேலையும் அளிக்க வேண்டும். இதுபோன்று இனி நடக்கக் கூடாது. அநியாயமாக ஓர் உயிர் போய் உள்ளது" என்று கீதா ஜீவன் வேதனையுடன் கூறினார்.
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முன்னதாக. தமது கணவரின் மரணம் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்த வேண்டும், அவர் எப்படி உயிரிழந்தார் என்பது தொடர்பான உண்மை தகவல்களை வெளியிட வேண்டும் என நிஷாந்தின் மனைவி சரோபின் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார். கப்பல் நிறுவனத்திடமிருந்து உரிய இழப்பீடு பெற்றுத் தர மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், நிஷாந்துடன் பணியாற்றிய சக கப்பல் ஊழியர்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்ட வீடியோ ஒன்று பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. அந்த வீடியோவில், உயிரிழந்த நிஷாந்தின் உடலை கப்பல் நிறுவனம் முறையாக குளிர்சாதன வசதியில் பாதுகாக்காமல், மனிதாபிமானமற்ற முறையில் வைத்துள்ளதாக ஊழியர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
மேலும், உடலை முறையாக பராமரிக்காமல் கப்பலில் உள்ள ஒரு பகுதியில் வைத்திருந்ததாகவும், உடல் கெட்டுப்போகாமல் இருக்க குளிர்ந்த தண்ணீர் பாட்டில்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் சக ஊழியர்கள் அந்த வீடியோவில் தெரிவித்திருந்தனர்.
மேலும், இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் மற்றும் கப்பல் துறை அமைச்சகம் உடனடியாக தலையிட்டு, நிஷாந்தின் உடலை பாதுகாப்பாக மீட்டு அவரது சொந்த ஊரான தூத்துக்குடிக்கு கொண்டு வந்து குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என சக ஊழியர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர்.