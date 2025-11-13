சம்பளத்தில் ரூ.2,500 பிடிப்பது நியாயமா? கொட்டும் மழையிலும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம்!
தூய்மை வாகன ஓட்டுநர்களுக்கு ஊதியத்தில் இருந்து ரூ.633 உயர்த்தி வழங்கப்படும் என கூறப்பட்ட நிலையில் இன்னும் வழங்கப்படவில்லை என தூய்மை வாகன ஓட்டுநர்கள் குற்றஞ்சாட்டினர்.
Published : November 13, 2025 at 4:04 PM IST
தூத்துக்குடி: சம்பளத்தில் இருந்து ரூ.2,500 பிடித்தம் செய்ததற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த தூய்மைப் பணியாளர்கள் மற்றும் தூய்மை வாகன ஓட்டுநர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தூத்துக்குடி மாநகராட்சியில் ’அவர் லேண்ட்’ என்ற தனியார் நிறுவனத்தின் கீழ் ஒப்பந்த அடிப்படையில் சுமார் 700-க்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் மற்றும் தூய்மை வாகன ஓட்டுநர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், வழங்கப்பட்ட சம்பளத்தில் ரூ.2,500 பிடித்தம் செய்துள்ளதாக தூய்மைப் பணியாளர்கள் மற்றும் தூய்மை வாகன ஓட்டுநர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். போராட்டத்தின் போது திடீரென மழை பெய்ததால் தூய்மை பணியாளர்கள் கொட்டும் மழையிலும் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் நிலை ஏற்பட்டது.
தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு தீபாவளி போனஸாக ரூ.3000 மற்றும் ரூ.2000 முன்பணமாக சேர்த்து 5000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இந்த மாதம் வழங்கப்பட்ட ஊதியத்தில் சுமார் ரூ.2500 ரூபாய் பிடித்தம் செய்து ஊதியம் வழங்கி உள்ளது.
இதைத் தொடர்ந்து தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் அவர் லேண்ட் நிறுவனத்தை அணுகி கேட்டபோது மாநகராட்சி சார்பில் தங்கள் நிறுவனம் மீது அபராதம் வசூலித்து விதிக்கப்பட்டுள்ளது, அதன் காரணமாக அந்தப் பணத்தை வசூல் செய்வதற்காக தொழிலாளர்களின் பணத்தை பிடித்தம் செய்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர். இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த தூய்மைப் பணியாளர் சங்கத்தினர் மாநகராட்சி ஆணையர் மற்றும் மாநகராட்சி மேயர் ஆகியோரிடம் இது தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
ஆனால், தற்போது வரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது. அதனால் பாதிக்கப்பட்ட தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் தூய்மை வாகன ஓட்டுநர்கள் இன்று பணிக்கு செல்லாமல் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதுடன், மாநகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இது குறித்து பேசிய தூய்மைப் பணியாளர் ஆனந்தி, “முன்னதாக நாங்கள் தீபாவளிக்கு போனஸாக கேட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோம். அப்போது மேயர் எங்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். எங்கள் சங்க தலைவர்கள் இல்லாமல் தொழிலாளர்களுடன் மட்டும் அந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. அப்போது முன்பணமாக ரூ.5,000 வழங்கப்பட்டது. மாதம் தோறும் ரூ.500 என சம்பளத்தில் இருந்து எடுத்துக் கொள்வோம் என்றனர். எங்களை சமாதானம் செய்வதற்காக இதை கூறியுள்ளனர். இந்த மாதம் சம்பளமே தாமதமாக தான் வந்தது. அதிலும் ரூ.2,500-ஐ பிடிப்பது நியாயமானதாக இல்லை” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய தூய்மை வாகன ஓட்டுநர் சங்கத்தின் மாநில துணைத் தலைவர் சகாயம், “526 தூய்மை வாகன ஓட்டுனர்களுக்கு ஊதியத்தில் இருந்து ரூ.633 உயர்த்தி வழங்கப்படும் என கூறப்பட்ட நிலையில் இன்னும் வழங்கப்படவில்லை. இருப்பினும், சம்பளத்தில் இருந்து ரூ.2,500 பிடித்தம் செய்து விட்டனர். அதனை கண்டித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளோம். தொழிலாளர்களை பாதிக்கும் இந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் அவர் லேண்ட் நிறுவன ஒப்பந்தத்தை மாநகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும். தூய்மை பணியை மாநகராட்சி நிர்வாகமே எடுத்து செய்ய வேண்டும்” என கோரிக்கை விடுத்தனர்.