'ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரியது...' தூத்துக்குடி துறைமுகம் பெறப்போகும் பெருமை!
தூத்துக்குடி துறைமுகம் தான் நாட்டிலேயே முதல் பசுமை தயாரிப்பு துறைமுகமாக மாறவுள்ளது என துறைமுக குழு தலைவர் சுஷா ஆனந்த் குமார் புரோகித் தெரிவித்தார்.
Published : October 15, 2025 at 7:55 PM IST
தூத்துக்குடி: துறைமுகத்திற்குள் மிகப்பெரிய கப்பல்களை கொண்டு வரும் வகையில், அந்த பாதையை சுமார் 230 மீட்டர் அளவுக்கு அகலப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. பணிகள் நிறைவடைந்ததும் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய துறைமுகமாக தரம் உயர்த்தப்படும் என துறைமுக குழு தலைவர் சுஷா ஆனந்த் குமார் புரோகித் தெரிவித்தார்.
இந்திய கடற்சார் வார தினத்தை முன்னிட்டு, மும்பையில் வரும் 27ஆம் தேதி முதல் 31ஆம் தேதி வரை கடல் வர்த்தக இணைப்பு மற்றும் தொலைநோக்கு பார்வை கண்காட்சி நடத்தப்பட உள்ளது. இதற்காக தூத்துக்குடி வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுக குழும தலைவர் சுசானந்த் புரோகித், மதுரை பசுமலை பகுதியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், ''தூத்துக்குடி வஉசி துறைமுகத்தில் பல்வேறு திட்டப் பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. வெளித்துறைமுகம் (மோட்டார் ஹார்பர்) வந்துவிட்டால் தற்போது இருக்கும் சரக்குகள் திறனை விட அதிக திறனை கையாள முடியும். அதனை வரும் பிப்ரவரி அல்லது மார்ச் மாதத்துக்குள் திறப்பதற்கான வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதுமட்டுமின்றி, கப்பல் வரும் பாதையின் நுழைவு வாயில்களை 230 மீட்டர் அகலப்படுத்துவதற்கான பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் மூலம் மிகப்பெரிய கப்பல்கள் உள்ளே வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். அந்த பணிகள் நிறைவடைந்ததும் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய துறைமுகமாக, தூத்துக்குடி வஉசி துறைமுகம் தரம் உயர்த்தப்படும்.
மேலும், இந்த துறைமுகத்தில் பசுமை திட்டத்திற்கான பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. தூத்துக்குடி துறைமுகம்தான் நாட்டிலேயே முதல் பசுமை தயாரிப்பு துறைமுகமாக மாறவுள்ளது. பசுமை மெத்தனால் எரிபொருள் நிரப்பும் வசதியும் அதற்கான பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.
பசுமை எரிபொருள் கிடங்கு முதல்முறையாக தூத்துக்குடியில் மட்டும்தான் உள்ளது. சூரிய மின் நிலையம், காற்றாலை உள்ளிட்டவை செயல்படுவதால் தூத்துக்குடி துறைமுகம் 'கார்பன் நியூட்ரல் போர்ட்' என்ற இலக்கை கூடிய விரைவில் 2026 இல் அடைய உள்ளது.
இந்திய கடற்சார் வாரம் வரும் 27 முதல் 31 வரைக்கும் மும்பையில் நடைபெற உள்ளது. இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இருந்து ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்க உள்ளனர். 500க்கும் மேற்பட்ட தொழில் தொடர்பான கண்காட்சிகள் நடத்தப்பட உள்ளன.
பசுபிக் கடல் வர்த்தகம், கடல் மாசுபடுதல் குறித்தும் இதில் விவாதிக்க உள்ளனர். கடல் சார்ந்த வர்த்தகத்தை நவீனபடுத்துவதுடன், பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை கொண்டு தூத்துக்குடி துறைமுகத்தை பசுமை துறைமுகமாகவும் மாற்றப்பட உள்ளது'' எனக் கூறினார்.