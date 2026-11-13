திருச்செந்தூர் கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார விழா: சாதி ரீதியான அடையாளங்களுடன் யாரும் வரக்கூடாது - காவல்துறை எச்சரிக்கை
சாதி ரீதியான கோஷங்கள், பாடல்கள் மற்றும் வசனங்களைப் பயன்படுத்தவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. சர்ப்பக் காவடி எடுத்து வருவதற்கு முற்றிலும் அனுமதி இல்லை என காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 13, 2026 at 10:42 PM IST
தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் கந்தசஷ்டி விழா, சூரசம்ஹாரம் நிகழ்வுகளுக்கு சாதி ரீதியிலான அடையாளங்களுடன் யாரும் வரக் கூடாது என தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் நடைபெற்று வரும் கந்த சஷ்டி திருவிழாவை முன்னிட்டு, பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல்துறை சார்பில் விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதற்காக மொத்தம் 4,100 போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். பக்தர்களின் அவசரத் தேவைகளுக்காகவும், தகவல்களைப் பெறுவதற்காகவும் ஆங்காங்கே காவல்துறை உதவி மையங்களும் (May I Help You Booths)அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதனிடையே, கடந்த 10-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய இத்திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹாரம் வரும் 15-ம் தேதியன்றும், திருக்கல்யாண நிகழ்வு 16-ம் தேதியன்றும் நடைபெற உள்ளது.
இந்த நிகழ்வுகளை காண்பதற்காக ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திருச்செந்தூர் கடற்கரையில் கூடுவது வழக்கம். மிகப்பெரிய அளவில் கூட்டம் கூடுவதால் சில சமயங்களில் வாக்குவாதங்களும், மோதல்களும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. சில நேரங்களில் சாதி ரீதியான மோதல்களும் ஆங்காங்கே ஏற்பட சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன.
இந்நிலையில், இந்த திருவிழாவிற்கு வருகை தரும் பக்தர்கள் சாதி ரீதியான அடையாளங்களைக் கொண்ட உடைகள், தொப்பிகள், கொடிகள் மற்றும் ரிப்பன்களை அணிந்து வரக்கூடாது என தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல்துறை அறிவித்துள்ளது.
மேலும், சாதி ரீதியான கோஷங்கள், பாடல்கள் மற்றும் வசனங்களைப் பயன்படுத்தவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, சர்ப்பக் காவடி எடுத்து வருவதற்கு முற்றிலும் அனுமதி இல்லை. சூரசம்ஹார நிகழ்வின்போது கடற்கரைப் பகுதிக்குள் காவல்துறையினரிடம் முன் அனுமதி பெற்றவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
பொதுமக்கள் சூரசம்ஹார நிகழ்வை எளிதாக காணும் வகையில் கடற்கரைப் பகுதியில் 26 எல்.இ.டி. திரைகள் அமைக்கப்பட்டு நிகழ்வு ஒளிபரப்பப்பட உள்ளது.
திருவிழாவின் அமைதிக்கும், பொது ஒழுங்கிற்கும் குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.