தாயின் கண்முன்னே குழந்தை கடத்தல்; சென்னை தம்பதியை சுற்றி வளைத்த போலீஸ் - பின்னணி என்ன?
கடத்தலில் ஈடுபட்ட தம்பதியை கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடம் இருந்த இரு சக்கர வாகனத்தை பறிமுதல் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : February 22, 2026 at 7:44 PM IST
தூத்துக்குடி: குழந்தை பாக்கியம் இல்லாமல் இருந்த தம்பதி சாலையில் விளையாடிக்கொண்டிருந்த 2 வயது குழந்தையை கடத்திச் செல்ல முயன்று 20 நிமிடங்களில் பிடிபட்ட சம்பவம் குலசேகரன்பட்டினத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், குலசேகரன்பட்டினம் காவடிபுரத் தெருவை சேர்ந்தவர்கள் கார்த்திக் - முத்து செல்வி தம்பதி. குலசேகரன்பட்டினத்தில் கூல்ட்ரிங்ஸ் கடை நடத்தி வருகின்றனர். இவர்களுக்கு இரண்டு வயதில் ஆண் குழந்தை உள்ளது.
இந்த நிலையில், இன்று (பிப்.22) காலையில் கடை முன்பு அவர்களது இரண்டு வயது குழந்தை விளையாடிக் கொண்டிருந்தது. அப்போது அங்கு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த ஒரு தம்பதி திடீரென அந்த குழந்தையை தங்களது இருசக்கர வாகனத்தில் வைத்து அங்கிருந்து கடத்திச் சென்றனர். இதனால் பதறிப் போன முத்துச்செல்வி உடனடியாக குலசேகரன்பட்டினம் காவல் நிலையத்திற்கு புகார் அளித்தார்.
இதையடுத்து காவல் நிலையத்தில் பணியில் இருந்த போலீசார் திருச்செந்தூர் - குலசேகரன்பட்டினம் சாலையில் காரைக்கால் அம்மையார் கோயில் அருகே வாகன தணிக்கையில் இருந்த போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து அந்த வழியாக குழந்தையை கடத்திக்கொண்டு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த தம்பதியை போலீசார் மடக்கி பிடித்தனர். போலீசாரின் விசாரணையில், அவர்கள் சென்னை பள்ளிக்கரணை பகுதியைச் சேர்ந்த லிங்கதுரை - ஜெயந்தி தம்பதி என்பது தெரிய வந்தது. மேலும், அவர்களுக்கு திருமணம் ஆகி 11 வருடங்களாக குழந்தை இல்லாமல் இருந்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில் தான் இன்று குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயிலுக்கு வருகை தந்தபோது அங்கு தனியாக விளையாடிக் கொண்டிருந்த 2 வயது சிறுவனை கடத்தி சென்றது தெரிய வந்தது. இதனை தொடர்ந்து அந்த தம்பதியை கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடம் இருந்த இருசக்கர வாகனத்தை பறிமுதல் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கடத்தப்பட்ட குழந்தையை 20 நிமிடங்களில் மீட்டு துரித நடவடிக்கை மேற்கொண்ட போலீசாருக்கு பெற்றோரும், அப்பகுதி மக்களும் நன்றியையும், பாராட்டுகளையும் தெரிவித்தனர்.
திருமணமாகி 11 வருடங்களாக குழந்தை இல்லாததால், கோயிலுக்கு வந்த இடத்தில் குழந்தையை கடத்திச் செல்ல முயன்ற தம்பதியின் செயல் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.