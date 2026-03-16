மாலியில் கடத்தப்பட்ட தமிழர்; கணவரை மீட்டுத்தரக்கோரி மனைவி கண்ணீர்

உயிரிழந்ததாக கூறப்படும் பேச்சிமுத்துவின் பாஸ்போர்ட் மற்றும் விசாவை நரைக்கிணறு காவல்துறையினர் அவரது மனைவி காளியம்மாளை அழைத்து வழங்கியுள்ளனர்.

பேச்சிமுத்துவின் மனைவி காளியம்மாள் தூத்துக்குடி ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்து மனு அளித்தார்.
பேச்சிமுத்துவின் மனைவி காளியம்மாள் தூத்துக்குடி ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்து மனு அளித்தார். (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 16, 2026 at 7:11 PM IST

தூத்துக்குடி: மாலி நாட்டில் தீவிரவாதிகளால் கடத்தப்பட்ட தனது கணவரின் இறப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக அவரது மனைவி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் தெரிவித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கலப்பை பட்டி, நாரை கிணறு, கொடியங்குளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த பேச்சிமுத்து, பொன்னுத்துரை, சண்முகம், சரண், வின்சென்ட் ஆகிய ஐந்து பேர், கடந்த மார்ச் மாதம் 2025 ஆம் ஆண்டு ஆப்பிரிக்க நாடான மாலிக்கு டவர் வேலைக்கு சென்றுள்ளனர்.

இந்நிலையில், நவம்பர் 10, 2025 பேச்சிமுத்து உள்பட ஐந்து பேரும் தீவிரவாதிகளால் கடத்தப்பட்டுள்ளனர். இதில் பேச்சிமுத்து உடன் கடத்தப்பட்ட பொன்னுத்துரை, சண்முகம், சரண், வின்சென்ட் ஆகியோர் கடந்த 14ஆம் தேதி பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு சொந்த ஊர் திரும்பினர்.

ஆனால், ஊர் திரும்பாத பேச்சிமுத்துவின் பாஸ்போர்ட் மற்றும் விசாவை நரைக்கிணறு காவல்துறையினர் அவரது மனைவி காளியம்மாளை அழைத்து வழங்கியுள்ளனர். அப்போது பேச்சிமுத்து தீவிரவாதிகள் பிடியில் இருந்தபோது இறந்துவிட்டதாகவும், அவரது உடலை மாலி நாட்டிலேயே அடக்கம் செய்து விட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த பேச்சிமுத்து மனைவி காளியம்மாள், தனது கணவர் இறந்ததாக கூறுவதில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளார். மேலும், பேச்சிமுத்துவை அழைத்துச் சென்ற தரகர் இதுவரை தங்களைத் தொடர்புகொள்ளவில்லை எனவும், இதில் சதி இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து மனு அளித்த காளியம்மாள் கூறுகையில், “கணவர் பேச்சிமுத்து உடல் இதுவரை தங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. மேலும், இந்திய வெளியுறவுத்துறை மூலம் தனது கணவர் இறந்து விட்டதாக எந்த தகவலும் தரவில்லை.

எனவே, எனது கணவர் இறந்து விட்டதாக கூறுவதில் சந்தேகம் இருக்கிறது. மற்றவர்களை மீட்டது போன்று தனது கணவரையும் மத்திய, மாநில அரசுகள் உடனடியாக மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும் எனது கணவரை அழைத்துச் சென்ற நிறுவனம் மூலமும் இதுவரை எந்தவித தகவலும் வரவில்லை” என வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

