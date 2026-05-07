திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியது மகிழ்ச்சி: தூத்துக்குடி காங்கிரஸ் தலைவர் ஓபன் டாக்
முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேரறிவாளனை கட்டி அணைத்த போது எங்களுக்கு வருத்தமாக இருந்தது என பெருமாள்சாமி கூறினார்.
Published : May 7, 2026 at 11:19 AM IST
தூத்துக்குடி: திமுக செய்த அட்டூழியங்களுக்கு வாய் திறக்க முடியாமல் இருந்தோம்; தற்போது அக்கட்சியின் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் பெருமாள்சாமி கூறியுள்ளார்.
தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு அளித்துள்ள நிலையில், அதனை வரவேற்று, கோவில்பட்டியில் காங்கிரஸ் கட்சியினரும், தவெகவினரும் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனை தொடர்ந்து, காங்கிரஸ் கட்சியின் வடக்கு மாவட்ட தலைவர் பெருமாள்சாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அவர் கூறுகையில், “ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே அமைந்திருக்க வேண்டிய கூட்டணி இது. ஆனால், தற்போதுகான் அமைந்துள்ளது. தாமதமானாலும், நல்ல கூட்டணி அமைந்துள்ளது. தவெக தலைவர் விஜய் மற்றும் நாடாளுமன்ற எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி பற்றி தான் மக்கள் இப்போது அதிகமாக பேசுகின்றனர்.
த.வெ.கவுடன் கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என்ற காங்கிரஸ் தொண்டர்களின் விருப்பம் தற்போது நிறைவேறி உள்ளது. திமுகவில் இருந்து வந்ததற்கு நாங்கள் பெரிதும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். 2014ல் இருந்து காங்கிரஸ் மத்தியிலும் ஆட்சியில் இல்லை; தமிழ்நாட்டிலும் பெரிய அளவிலான அதிகாரத்தில் இல்லை.
அப்போது திமுக செய்த 2ஜி ஊழல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பெரும் அவமானமாக அமைந்தது. அவர்கள் செய்த தவறுகளுக்கு நாங்கள் பழிகளை சுமந்து கொண்டு இருந்தோம். இன்று அந்தப் பழியில் இருந்து விடைபெறுகிறோம்.
மேலும் திமுக செய்த அட்டூழியங்கள், சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகளுக்காக நாங்கள் வாய் திறக்க முடியாத நிலையில் இருந்தோம். முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேரறிவாளனை கட்டி அணைத்த போது எங்களுக்கு வருத்தமாக இருந்தது. இப்போது தவெக தலைவர் விஜய், பெருந்தலைவர் காமராஜரை தனது கொள்கை தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டு உள்ளார். நிச்சயமாக அவர் மதவாத சக்திகளுக்கு ஆதரவாக போக மாட்டார் என்பதால் காங்கிரஸ் ஆதரவு கொடுத்துள்ளது.
விஜய்யை இன்னும் 50 ஆண்டுகளுக்கு யாராலும் எதுவும் செய்ய முடியாது. தமிழ்நாட்டில் 1967க்கு பிறகு திராவிட கழகங்கள் இல்லாத ஆட்சி அமைகிறது. வருங்காலத்தில் காங்கிரஸும், தவெகவும் ஒற்றுமையாக இருந்து சரிசமமாக போட்டியிட வேண்டும். திமுக போன்று முதுகில் குத்தாமல் சரிசமமாக போட்டியிட்டு, வெற்றி பெற வேண்டும்.
த.வெ.க - காங்கிரஸ் கூட்டணி, உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான வேலைகளை தொடங்குவோம். மேலும், தவெகவுடன் சேர்ந்ததால் காங்கிரஸ் கட்சியில், எந்த பிளவும் வராது. ஒரு சிலர் வெளியேறினாலும் பரவாயில்லை” என்றார்