பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை ஒரு போதும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது! கனிமொழி எம்பி பேட்டி!

ஜனநாயகத்தையே கொலை செய்யக் கூடிய முயற்சியாக தான் இந்த எஸ் ஐ ஆர் என தூத்துக்குடி எம்பி கனிமொழி தெரிவித்தார்.
Published : November 7, 2025 at 4:31 PM IST
தூத்துக்குடி: பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை நிச்சயமாக ஒரு போதும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது என தூத்துக்குடி எம்பி கனிமொழி தெரிவித்தார்.
தூத்துக்குடி முத்தம்மாள் காலனியில் உள்ள வித்யா பிரகாசம் சிறப்பு பள்ளியில், மாவட்ட கனிம வள நிதியின் மூலம் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள வகுப்பறைகள் மற்றும் புதிய சுற்றுச் சுவர் ஆகியவற்றின் திறப்பு விழா இன்று நடை பெற்றது. இதில், சிறப்பு அழைப்பாளராக திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், நாடாளுமன்ற திமுக குழுத் தலைவருமான கனிமொழி எம்.பி. கலந்து கொண்டு, வகுப்பறைகள் மற்றும் சுற்றுச்சுவர் ஆகிவற்றை திறந்து வைத்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை எஸ். ஐ. ஆர் தேர்தலுக்கு முன்பு அவசர அவசரமாக கொண்டு வரக் கூடிய எண்ணம் ஏன் இருக்கின்றது? உண்மையாக, நேர்மையாக நடத்த வேண்டிய அவசியம் இருந்திருந்தால் அவகாசம் கொடுத்து சரியாக செய்திருக்க முடியும். ஆனால் பீகாரில் நாம் தெளிவாக பார்த்தோம். லட்சக்கணக்கான மக்களின் வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்டது. சமீபத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி நடத்திய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில், மக்களின் வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்டது என்பதை தெளிவாக எடுத்துரைத்துள்ளார்.
ஜனநாயகத்தையே கொலை செய்யக் கூடிய முயற்சியாக தான் இந்த எஸ் ஐ ஆர் மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தை பாஜக மேற்கொண்டு வருகிறது. இதனால் தமிழ்நாட்டிலும் வாக்காளர்களின் உரிமைகளை பறிக்கக் கூடிய சூழல் உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறது.
பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை அதனை செய்தது ஆணாக இருந்தாலும், பெண்ணாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக ஒரு போதும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. குறிப்பாக, பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை நாம் கண்டிக்க வேண்டும். இந்த சமூகம் இது போன்ற சம்பவங்களில் பாதிக்கப்பட்ட பெண் மீது பழி சுமத்துவதை நிறுத்த வேண்டும்.
கோவை சம்பவத்தில் முதலமைச்சர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து இருக்கிறார்கள். விரைவிலே ஒரு அழுத்தமான தண்டனையை பெற்றுத் தர முழு முயற்சியோடு செயல்பட வேண்டும் என காவல் துறையினருக்கு தமிழக முதல்வர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் கண்டனம் தெரிவிக்கலாம். நடவடிக்கை எடுத்ததற்கு என்ன கண்டனம் தெரிவிக்க வேண்டும்?" என்று கனிமொழி எம்பி கேள்வி எழுப்பினார்.