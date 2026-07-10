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தங்களை தவிக்கவிட்டு ஓடியவர்கள் யார் என்று மக்களுக்கு தெரியும்; முதல்வர் விஜய்க்கு கனிமொழி எம்பி பதிலடி

பள்ளிகளில் குழந்தைகளுக்கு மனஉளைச்சலை ஏற்படுத்தும் வகையில் நடந்து கொள்கிறார்கள். முதலமைச்சரும் இதை செய்யும்போது இந்த ஆட்சி எதை நோக்கி செல்கிறது என்கிற கேள்வி எழுகிறது என்றும் அவர் கூறினார்.

தூத்துக்குடியில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த கனிமொழி எம்பி
தூத்துக்குடியில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த கனிமொழி எம்பி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 10, 2026 at 5:11 PM IST

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தூத்துக்குடி: கரூரில் முதலமைச்சர் விஜய் திமுக-வை கடுமையாக விமர்சித்திருந்த நிலையில், அதற்கு தூத்துக்குடி எம்பி கனிமொழி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின்னர் முதல்முறையாக விஜய் இன்று (ஜூலை 10) கரூர் சென்றுள்ளார். கரூர் கூட்ட நெரிசல் உயிரிழப்பு சம்பவத்திற்கு பிறகு அவர் அம்மாவட்டத்துக்கு சென்றுள்ளது இதுவே முதல் முறையாகும். அங்கு மக்கள் சந்திப்பை நிகழ்த்தி பல்வேறு நலத்திட்டங்களை அவர் தொடங்கி வைத்தார்.

அத்துடன், கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தலா ஒருவருக்கு அவர்களின் தகுதியின் அடிப்படையில் அரசு பணி நியமன ஆணையையும் அவர் வழங்கினார்.

முன்னதாக கூட்டத்தில் பேசிய அவர், "அதிக வலியையும், காயத்தையும் கரூர் சம்பவம் எனக்கு அளித்தது. இந்த சம்பவத்துக்கான காரணம் என்ன என்று யோசித்து கொண்டிருந்த என் மீதே பழி போட்டார்கள். ஓடி ஒளிந்து கொண்டதாகவும் கூறினார்கள். இந்த சம்பவத்தை வைத்து அப்போதைய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அரசியல் செய்தார். இப்படி செய்தால் நான் மக்களை விட்டு ஓடிவிடுவேன் என திமுகவினர் நினைத்தனர். ஆனால், மக்கள் மட்டுமே முக்கியம். அத்துடன், கட்சி நிதி என்று ஆரம்பித்தாலே திமுக-வினர் வெளியே சென்றுவிடுகிறார்கள். குற்றமுள்ள நெஞ்சுதான் குறுகுறுக்கும்" இவ்வாறு கூறினார்.

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முதலமைச்சர் விஜய்-இன் இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு தூத்துக்குடி எம்பி கனிமொழி பதிலடி கொடுத்துள்ளார். தூத்துக்குடியில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "கரூர் கூட்ட நெரிசல் உயிரிழப்பு சம்பவம் தொடர்பான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் உள்ளது. ஆகையால், அதை பற்றி பேச முடியாது. மேலும், அந்த நேரத்தில் மக்களை தவிக்க விட்டுவிட்டு அங்கிருந்து ஓடியவர்கள் யார் என்று மக்களுக்கு தெரியும்" என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தவெக அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆய்வு என்ற பெயரில் மக்களுக்கு சிரமங்களை கொடுத்து வருகிறார்கள். குறிப்பாக, பள்ளிக் கூடங்களில் குழந்தைகளுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தும் வகையில் நடந்து கொள்கிறார்கள். முதலமைச்சரும் இதை செய்யும்போது இந்த ஆட்சி எதை நோக்கி செல்கிறது என்கிற கேள்வி எழுகிறது" என கூறினார்.

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முதல்வருக்கு கனிமொழி பதில்
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