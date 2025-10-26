'ஜனநாயகம் வெல்ல வேண்டும்' - பீகார் தேர்தல் குறித்து கனிமொழி பேச்சு!
தூத்துக்குடியில் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை பணிகள் நிறைவுபெற்று அடுத்த 3 மாதத்தில் திறக்கப்படும் என கனிமொழி எம்பி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 26, 2025 at 1:53 PM IST
தூத்துக்குடி: பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் நீதி வெல்ல வேண்டும், ஜனநாயகம் வெல்ல வேண்டும், மக்கள் வெல்ல வேண்டும் என்பதே அனைவரின் விருப்பம் என தூத்துக்குடி எம்.பி கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி அய்யனடைப்பு ஊராட்சி - சோரீஸ்புரத்தில், மாநில பேரிடர் நிவாரண நிதி 2024-25 கீழ் பல்நோக்கு பாதுகாப்பு மையங்கள் அமைப்பதற்கான பணிகளுக்கு இன்று அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது. இதில், தூத்துக்குடி எம்பி கனிமொழி கலந்துகொண்டு அடிக்கல் நாட்டினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து எம்.பி கனிமொழி கூறியதாவது, “1000 பேருக்கு மேல் தங்கும் வசதி கொண்ட பல்நோக்கு புகலிட மையம் இங்கு அமைய உள்ளது. அதற்காக இன்று அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது” என்றார்.
தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியில் சிறப்பு திருத்தம் குறித்த கேள்விக்கு, “மற்ற மாநிலங்களில் ஏற்பட்டிருக்கக் கூடிய குழப்பங்கள் இங்கு ஏற்படக்கூடாது என்ற வகையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திமுகவில் இருக்கக்கூடிய உடன்பிறப்புகளுக்கு தெளிவான ஆணைகள் மற்றும் விளக்கங்களை கொடுத்துள்ளார்.
எப்படி இதனை எதிர்கொள்வது? என்பதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பல இடங்களில் வாக்கு திருட்டை பயன்படுத்தி ஆயிரக்கணக்கான, லட்சக்கணக்கானோரின் வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்டுள்ளது. அது தமிழகத்தில் நிகழ்ந்து விடக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்” என பதில் அளித்தார்.
தொடர்ந்து, பீகார் தேர்தல் குறித்த செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு?, “நீதி வெல்ல வேண்டும், ஜனநாயகம் வெல்ல வேண்டும், மக்கள் வெல்ல வேண்டும் என்பது அனைவரின் ஆசை. அது நடக்க வேண்டும்.” என்றார். மேலும், ”தூத்துக்குடியில் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை பணிகள் முடிந்து விட்டது. 3 மாதத்தில் திறக்கப்படும்” என்றார்.
தூத்துக்குடி அய்யனடைப்பு ஊராட்சி - சோரீஸ்புரத்தில், மாநில பேரிடர் நிவாரண நிதி 2024-25 கீழ் பல்நோக்கு பாதுகாப்பு மையங்கள் அமைப்பதற்கானப் பணிகளுக்கு இன்று அடிக்கல் நாட்டினேன்.— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) October 26, 2025
ஓட்டப்பிடாரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு. @shunmugaiah_mla, தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் திரு.… pic.twitter.com/H2t0oOP3zG
முன்னதாக, பீகார் மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு வருகிற நவம்பர் 6, 11 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெற உள்ளது. இதில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் சார்பில், ஆளும் கட்சியான நிதிஷ்குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் (ஜே.டி.யூ), இந்தியா கூட்டணி சார்பில், தேஜஸ்வி தலைமையிலான ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் (ஆர்.ஜே.டி), தேர்தல் வியூக வகுப்பாளரான பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி, அசாதுதீன் ஒவைசி தலைமையிலான அகில இந்திய மஜ்லிஸ் கட்சி என 4 முனை போட்டி நிலவுகிறது.