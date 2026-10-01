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குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்வதா? கவின் விவகாரத்தில் முதல்வர் விஜய் தலையிட பெற்றோர் கண்ணீர் கோரிக்கை

என் மகனுக்கு நடந்தது இத்துடன் முடிய வேண்டும்; உண்மை வெளிவந்து உரிய நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்று கவினின் தாயார் தமிழ்ச்செல்வி கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

கவினின் பெற்றோர் காத்திருப்பு போராட்டம்
கவினின் பெற்றோர் காத்திருப்பு போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 6:40 PM IST

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தூத்துக்குடி: "கவின் விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலையிட்டு மேல் விசாரணை நடத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். நீதி கிடைக்கும் வரை எங்களது போராட்டம் தொடரும்" என கவினின் பெற்றோர் கண்ணீர் மல்க தெரிவித்துள்ளனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஏரல் அருகே உள்ள ஆறுமுகமங்கலத்தைச் சேர்ந்தவர் ஐ.டி. ஊழியரான கவின் செல்வகணேஷ். இவர் கடந்த 2025-ம் ஆண்டு ஜூலை 27- ஆம் தேதி திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாளையங்கோட்டை அருகே கேடிசி நகரில் காதல் விவகாரத்தில் கொடூரமாக வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்டார்.

இந்த சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக கவின் காதலித்ததாகக் கூறப்படும் பெண்ணின் சகோதரர் சுர்ஜித் மற்றும் அவரின் பெற்றோர்களான தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல்படை காவல் உதவி ஆய்வாளர்களான சரவணன், கிருஷ்ணகுமாரி மற்றும் உறவினர் ஜெயபால் ஆகியோரை திருநெல்வேலி மாநகர காவல் துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். அத்துடன், அவர்களை சஸ்பெண்ட் செய்து துறை ரீதியான நடவடிக்கையையும் தமிழ்நாடு அரசு எடுத்தது.

இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டிருந்த நிலையில், திருநெல்வேலி இரண்டாவது கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்பாக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த சூழலில், இந்த குற்றப்பத்திரிகையை ரத்துச் செய்யக்கோரி சரவணன், கிருஷ்ணகுமாரி, ஜெயபால் ஆகியோர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

குற்றப்பத்திரிகையை ரத்துச் செய்த நீதிபதி

இந்த மனுக்களை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதி ஆர்.விஜயகுமார், நேற்று முன்தினம் (செப்.29) இவ்வழக்கில் தீர்ப்பளித்தார். அதில், சுர்ஜித்தின் பெற்றோர்களான சரவணன், கிருஷ்ணகுமாரி ஆகியோர் மீதான குற்றப்பத்திரிகையை ரத்துச் செய்து உத்தரவிட்டிருந்தார். எனினும், ஜெயபால் மீதான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு முகாந்திரம் இருப்பது தெரிகிறது. எனவே அவரது குற்றப்பத்திரிகையை ரத்துச் செய்ய முடியாது எனக்கூறிய நீதிபதி, அவரது மனுவை மட்டும் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டிருந்தார்.

கவின் பெற்றோர் காத்திருப்புப் போராட்டம்

நீதிபதியின் இந்த உத்தரவையடுத்து, ஆறுமுகமங்கலத்தில் உள்ள தங்களது வீட்டின் முன்பு கவினின் பெற்றோர் சந்திரசேகர்- தமிழ்ச்செல்வி, கவினின் புகைப்படத்தை ஏந்தியவாறு தரையில் அமர்ந்து காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தங்கள் மகன் கவின் கொலை வழக்கில் தொடர்புடையவர்களுக்கு உரிய தண்டனை பெற்று தர வேண்டும் என்றும், கவினுக்கு நீதிக் கிடைக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கண்ணீர் மல்க தெரிவித்தனர்.

செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த கவினின் பெற்றோர் சந்திரசேகர், தாய் தமிழ்ச்செல்வி ஆகியோர் இன்று (அக்.01) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர்.

அப்போது அவர்கள், "இவ்வளவு நாட்களாக நாங்கள் போராடியது எதற்காக?, போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை என்று கூறி வழக்கு ரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளன. அப்படியானால், எங்களுக்கான நீதி எங்கே?" என்று அவர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

மற்றொரு கவின் பலியாகக்கூடாது

கவினில் தாயார் தமிழ்ச்செல்வி கூறுகையில், "என் மகன், ஒரு பெண்ணை விரும்பியதற்காக அவனை இப்படி கொலை செய்ய வேண்டுமா?, இது நியாயமா?, ஒரு தாயாக என் மகனை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தேன் என்பது எனக்குத் தான் தெரியும். இனி இதுபோன்ற சம்பவத்தில் மற்றொரு கவின் பலியாகக் கூடாது.

ஆதாரங்கள் இல்லை என்றால் தொடக்கத்தில் கைது நடவடிக்கை எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்பட்டது?, சிபிசிஐடி விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில், மேலும் ஆதாரங்களைச் சேகரித்து விசாரணையை தொடர வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும். விசாரணை முழுமையாக நடைபெறாமல் குற்றச்சாட்டுகள் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பது குறித்து எங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.

நீதிமன்றம் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்

வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் காவல் துறை அதிகாரிகளாக இருப்பதால், அவர்களின் பங்கு குறித்தும் முழுமையான விசாரணை நடத்த வேண்டும்; வழக்கில் ஆதாரங்கள் அழிக்கப்பட்டதாக தாங்கள் கருதும் சம்பவங்கள் குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். எங்களுக்கு யாருடனும் தனிப்பட்ட விரோதம் கிடையாது. நாங்கள் நீதி, நேர்மை என்று தான் நம்புகிறோம். நீதியின் அடிப்படையில்தான் இதுவரை போராடி வருகிறோம். நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை நாங்கள் மதிக்கிறோம். அதே நேரத்தில், எங்களுக்குள் இருக்கும் சந்தேகங்களுக்கும், கேள்விகளுக்கும் உரிய விளக்கம் கிடைக்க வேண்டும்.

தமிழ்நாடு முதல்வர் தலையிட வேண்டும்

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்டு, அரசு தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்து, மேல் விசாரணை நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். உண்மை வெளிவந்து என் மகனுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும். நீதி கிடைக்கும் வரை எங்களது போராட்டம் தொடரும். ஒரு கவினை இழந்துவிட்டோம். இனி மற்றொரு கவின் இதுபோன்ற சம்பவத்தில் உயிரிழக்கக்கூடாது. என் மகனுக்கு நடந்தது இத்துடன் முடிய வேண்டும். உண்மை வெளிவந்து உரிய நீதி கிடைக்க வேண்டும்" என்று கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

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TAGGED:

கவினின் பெற்றோர் பேட்டி
போராட்டம் தொடரும்
முதலமைச்சர் தலையிட வேண்டும்
THOOTHUKUDI KAVIN MURDER CASE
KAVIN PARENTS PROTEST

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