ரூ.1 கோடி பணம் கேட்டு மிரட்டல்- இசக்கி ராஜா சிறையிலடைப்பு
இசக்கி ராஜா கைது செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து தூத்துக்குடி நீதிமன்றம் முன்பு சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட அவரது கட்சியினர் மற்றும் ஆதரவாளர்களை காவல்துறையினர் அப்புறப்ப்படுத்தினர்.
Published : September 23, 2026 at 8:13 PM IST
தூத்துக்குடி: ஹைப்பர் மார்க்கெட் உரிமையாளரிடம் ரூ.1 கோடி பணம் கேட்டு மிரட்டல் விடுத்ததாக பசும்பொன் மக்கள் கட்சியைச் சேர்ந்த இசக்கி ராஜாவை அதிரடியாக கைது செய்த காவல்துறையினர், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
தூத்துக்குடியில் பிரபல ஹைப்பர் மார்க்கெட் என்ற நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாங்கப்பட்ட தங்க நகையில் அதிகளவு உலோகம் கலந்திருப்பதாகக் கூறி, நகையை வாங்கிய பசும்பொன் மக்கள் கட்சியைச் சேர்ந்த நிர்வாகி இசக்கி ராஜ், தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் புகார் அளித்திருந்தார். இதுதொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர்.
இந்த நிலையில், புகார்தாரருக்கு ஆதரவாக தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்தவரும், பசும்பொன் மக்கள் கட்சியின் தலைவருமான இசக்கி ராஜா (வயது 46), சம்பந்தப்பட்ட மார்க்கெட்டின் உரிமையாளரிடம் பேசி, அந்த நகைக்கான தொகையாக ரூ.4.22 லட்சம் பெற்றுக் கொண்டதுடன், மேலும், ரூ.1 கோடி பணம் கேட்டு அவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுதொடர்பாக தூத்துக்குடி மாவட்ட வணிகர்கள் சங்கம் சார்பில் நேற்று முன்தினம் (செப்.21) மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டது. அந்தப் புகாரின் அடிப்படையில், கொலை மிரட்டல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் தென்பாகம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, தென்பாகம் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் திருமுருகன் தலைமையிலான காவல்துறையினர், நேற்று (செப்.22) காலை இசக்கி ராஜாவின் வீட்டிற்குச் சென்று அவரை கைது செய்து காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்தனர்.
இசக்கி ராஜா கைது குறித்து தகவலறிந்த பசும்பொன் மக்கள் கட்சி நிர்வாகிகள், ஆதரவாளர்கள், தென்பாகம் காவல் நிலையம் முன்பு திரண்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் பதற்றமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்கும் வகையில் காவல் நிலையத்தின் பிரதான நுழைவுவாயில் பூட்டப்பட்டது. மேலும், நுழைவுவாயிலில் துப்பாக்கி ஏந்திய காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.
இதையடுத்து, மருத்துவப் பரிசோதனைக்காக இசக்கி ராஜா, தென்பாகம் காவல் நிலையத்தில் இருந்து பலத்த பாதுகாப்புடன் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். அப்போது அவரது ஆதரவாளர்கள், காவல் வாகனத்தை வழிமறித்து கோஷங்களை எழுப்பியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. மருத்துவப் பரிசோதனை முடிந்த பின்னர், அவரை மீண்டும் தென்பாக்கம் காவல் நிலையத்திற்கு காவல்துறையினர் அழைத்து வந்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, பலத்த காவல் துறை பாதுகாப்புடன் இசக்கி ராஜா மீண்டும் தூத்துக்குடி ஜெ.எம்.1 நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு நீதிபதி சுமதி முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுமதி, இசக்கி ராஜாவை வரும் அக்டோபர் 06- ஆம் தேதி வரை 15 நாட்களுக்கு நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து அவரை காவல்துறையினர் சிறையிலடைத்தனர்.
இதனிடையே, இசக்கி ராஜா கைது செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து அவரது ஆதரவாளர்கள் நீதிமன்றம் முன்பு சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது காவல்துறையினருக்கும், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து காவல்துறையினர், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தினர்.