சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு எதிரொலி: விறகு அடுப்புக்கு மாறிய உணவகங்கள்
சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக வருமானமும், வாழ்வாதாரமும் கடுமையாக பாதிப்படைகிறது என உணவக உரிமையாளர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : March 11, 2026 at 1:53 PM IST
தூத்துக்குடி: சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக, பல்வேறு உணவகங்கள் கரி அடுப்பு மற்றும் விறகு அடுப்பிற்கு மாறியுள்ளன.
மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நிலவி வரும் போர் பதற்றம் காரணமாக, கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையாக உயர்ந்து வருகிறது. வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து எண்ணெய் ஏற்றுமதி முடங்கியுள்ளதால், சமையல் எரிவாயு விநியோகமும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், உலகளவில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த தட்டுப்பாடு இந்தியாவையும் விட்டு வைக்கவில்லை.
நாடு முழுவதும் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால், கியாஸ் உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்கள் வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டரை உற்பத்தியை முற்றிலுமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளன.
இந்நிலையில், வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டரை விட வீட்டு உபயோக சிலிண்டருக்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, ரூ.2,300-ஆக விற்பனை செய்யப்பட்ட வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர்கள் தற்போது, ரூ.3 ஆயிரம் வரை விலை உயர்ந்துள்ளது.
இதனால், பல்வேறு உணவகங்கள் மூடப்பட்டுள்ள சூழலில், சில உணவகங்கள் கரி மற்றும் விறகு அடுப்பிற்கு மாறியுள்ளன. அந்த வகையில், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டரை பயன்படுத்தக்கூடிய சிறிய உணவக உரிமையாளர்கள், தங்கள் கடைகளில் உணவு தயாரிக்கக் கரி அடுப்பு மற்றும் விறகு அடுப்புக்கு மாறியுள்ளனர். அதே போல, மண்ணெண்ணெய் கிடைக்கும் பட்சத்தில், மண்ணெண்ணெய் அடுப்பை பயன்படுத்தும் நிலைக்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
இதனால், விறகுகளின் தேவையும் 10 மடங்கு அதிகரித்து, அதன் விலை தாறுமாறாக உயர்ந்து வருகிறது. கிட்டத்தட்ட ஒரு டன் விறகு ரூ. 500 முதல் ரூ.1000 வரை விலை உயர்ந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த நிலை நீடித்தால், விரைவில் விறகு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் எழுந்துள்ளது. எனவே, சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டை சரி செய்ய மத்திய அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உணவக உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக கடை உரிமையாளர் சந்தன ராஜ் கூறுகையில், “ஒரு நாளைக்கு 3 சிலிண்டர்கள் வரை தேவைப்படும். தற்போது சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால், விறகு அடுப்புக்கு மாறியுள்ளோம். முன்பெல்லாம், இட்லி, பூரி, பொங்கல், வடை வகைகள் தயார் செய்வோம். தற்போது இட்லியும், எதாவது ஒரு வடையும் தான் தயாரிக்க முடிகிறது. அதே போல, மதிய உணவுக்கு கலவை சாதம் போன்று தயாரித்து வருகிறோம். இதனால், வருமானம் கடுமையாகப் பாதிக்கிறது. எங்களை நம்பி 10 பேர் வேலை செய்கிறார்கள். எனவே, எங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்காமல் இருக்க, அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார்.