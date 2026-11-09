பைக் ரேஸில் ஈடுபட்டதை தட்டிக்கேட்ட பொதுமக்களை அரிவாளை காட்டி மிரட்டிய கும்பல்- தூத்துக்குடியில் பயங்கரம்
தீபன் என்பவர் அளித்த புகாரின் பேரில், ஐந்து இளைஞர்கள் மீதும் சாயர்புரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, தலைமறைவாக உள்ள அவர்களைத் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.
Published : November 9, 2026 at 7:51 PM IST
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் தீபாவளி தினத்தன்று பைக் ரேஸ் சென்றதை தட்டிக் கேட்ட பொதுமக்களை அரிவாளைக் காட்டி இளைஞர்கள் மிரட்டிய சம்பவம், அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் பரவியதை அடுத்து, 5 இளைஞர்கள் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், சாயர்புரத்தை அடுத்த நேரு காலனி தெருவில் 50-க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. நேற்று இரவு சுமார் 8.30 மணி அளவில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மூன்று இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த இளைஞர்கள் சிலர், அப்பகுதியில் அதிவேகமாக பைக் ஓட்டி ரேஸில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
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இதனால் அதிருப்தியடைந்த அப்பகுதி பொதுமக்கள், இளைஞர்களை அழைத்து தட்டிக் கேட்டுள்ளனர். இதையடுத்து, புதுநகரைச் சேர்ந்த சுனில், அஜய், சிவபெருமாள், கந்தசாமி, முத்துகிருஷ்ணன் ஆகிய ஐந்து இளைஞர்கள் அங்கு வந்து பொதுமக்களிடம் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்போது அவர்கள் தங்களிடம் வைத்திருந்த அரிவாளைக் காட்டி பொதுமக்களை மிரட்டியதுடன், சிலரை வெட்டவும் முயற்சி செய்தனர்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பொதுமக்கள் உடனடியாக சாயர்புரம் காவல் நிலையத்திற்குத் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். இதையடுத்து போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்தனர். போலீசார் வருவதை அறிந்த இளைஞர்கள், தாங்கள் கொண்டு வந்த இருசக்கர வாகனங்களை அங்கேயே விட்டு விட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளனர்.
இதற்கிடையே, இளைஞர்கள் பொதுமக்களிடம் அரிவாளைக் காட்டி மிரட்டும் காட்சிகளை அப்பகுதி மக்கள் தங்களது செல்போனில் வீடியோவாக பதிவு செய்தனர். அந்த வீடியோ காட்சிகள், சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.
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இது தொடர்பாக அப்பகுதியைச் சேர்ந்த தீபன் என்பவர் அளித்த புகாரின் பேரில், ஐந்து இளைஞர்கள் மீதும் சாயர்புரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, தலைமறைவாக உள்ள அவர்களைத் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.
பைக் ரேஸில் ஈடுபட்டதை தட்டிக்கேட்ட பொதுமக்களை அரிவாளை காட்டி இளைஞர்கள் மிரட்டிய சம்பவம், அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.