ETV Bharat / state

தூத்துக்குடி டூ சென்னை: பறக்க நினைத்த மாணவ, மாணவிகளின் கனவை நனவாக்கிய தலைமை ஆசிரியர்!

அரசு பள்ளி மாணவர்களின் விமானம் மற்றும் சென்னையை சுற்றிப் பார்க்கும் கனவை நிறைவேற்றிய அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியரை தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் இளம் பகவத் பாராட்டினார்.

தலைமை ஆசிரியர் உள்ளிட்ட அரசு பள்ளி குழு
தலைமை ஆசிரியர் உள்ளிட்ட அரசு பள்ளி குழு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 8, 2025 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் தனது சொந்த செலவில் மாணவர்கள் மற்றும் முன்னாள் மாணவர்கள் 17 பேரை விமானம் மூலம் சென்னைக்கு அழைத்துச் சென்ற சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தூத்துக்குடி அருகே பண்டாரம்பட்டி பகுதியில் நாசரேத் திருமண்டலத்திற்கு சொந்தமான அரசு உதவி பெறும் தொடக்கப் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக தூத்துக்குடி அருகே உள்ள புதுக்கோட்டை பகுதியை சேர்ந்த நெல்சன் பொன்ராஜ் பணிபுரிந்து வருகிறார்.

நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற இவர், ஏழை எளிய மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வரும் இந்த பள்ளியை டிஜிட்டல்மயமாக்கி மாணவர்களுக்கு கணினி கல்வியை கற்றுக் கொடுத்து வருகிறார். அதுமட்டுமல்ல, தனது சொந்த செலவில் பல்வேறு புதிய கட்டடங்களையும் கட்டி மாணவர்களுக்கு கல்வி வழங்கி வருகிறார்.

இந்நிலையில் தனது பள்ளியில் படிக்கும் 11 மாணவ, மாணவிகள், பள்ளியில் படித்த முன்னாள் மாணவர்கள் ஆறு பேர் என 17 பேரின் விமானத்தில் பயணம் செய்யும் ஆசையை நிறைவேற்றும் வகையில் தூத்துக்குடியில் இருந்து சென்னைக்கு விமானத்தில் அழைத்துச் சென்றார்.

சென்னை புறப்பட்ட தலைமை ஆசிரியர் உள்ளிட்ட அரசு பள்ளி குழு (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்னதாக அரசு பள்ளி மாணவர்களை வழியனுப்பும் நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் இளம் பகவத் கலந்து கொண்டு மாணவர்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர் பொன்ராஜ் ஆகியோரை பாராட்டினார்.

பின்னர் மாணவர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் இளம் பகவத், ”விமானத்தில் பயணம் செய்வது அனைவருடைய கனவு, நானே யுபிஎஸ்சி தேர்வில் வெற்றி பெற்ற பின்பு தான் முதன் முறையாக விமானத்தில் பயணம் செய்தேன். தற்போது உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய ஆசிரியரை பாராட்டுகிறேன். வருங்காலங்களில் இது போன்று நிகழ்வுகள் இன்னும் நடைபெற வேண்டும்” என்றார்.

பின்னர், அவர்கள் அனைவரும் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் இருந்து சென்னைக்கு விமானம் மூலம் கிளம்பிச் சென்றனர். சென்னையில் அவர்கள், கன்னிமாரா நூலகம், அருங்காட்சியகம், தலைமைச் செயலகம், தலைவர்களின் சமாதிகள் ஆகியவற்றை பார்ப்பதுடன், மெட்ரோ ரயிலிலும் பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை ஒரு போதும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது! கனிமொழி எம்பி பேட்டி!

பின்னர் மெட்ரோ ரயில் மூலமாக எழும்பூர் ரயில் நிலையம் வந்து, அங்கிருந்து முத்து நகர் எக்ஸ்பிரஸ் மூலம் மீண்டும் தூத்துக்குடி திரும்புகின்றனர். இதற்காக தலைமை ஆசிரியர் நெல்சன் பொன்ராஜ் தனி ஆளாக சுமார் 1.50 லட்சம் செலவு செய்துள்ளார். அவரது இந்த செயலுக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர். இதே போல், தலைமை ஆசிரியர் நெல்சன் பொன்ராஜ், கடந்த மார்ச் 22 ஆம் தேதி பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் மற்றும் முன்னாள் மாணவர்கள் என 20 பேரை சென்னைக்கு விமானம் மூலம் அழைத்துச் சென்று சுற்றிக் காட்டியது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

THOOTHUKUDI GOVT SCHOOL
அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்
THOOTHUKUDI GOVT SCHOOL HEADMASTER
தூத்துக்குடி தலைமை ஆசிரியர்
THOOTHUKUDI GOVT SCHOOL PRINCIPAL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தூங்கா நகரம் குப்பை நகராக சீரழிந்த கதை - கண்ணீர் வடிக்கும் மாமதுரை!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.