மாணவர்களை விமானத்தில் அழைத்து சென்ற தலைமை ஆசிரியர்: ரயில் நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு!
அரசுப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் தனது சொந்த செலவில் மாணவர்கள் மற்றும் முன்னாள் மாணவர்கள் 17 பேரை விமானம் மூலம் சென்னைக்கு அழைத்துச் சென்ற நிலையில் இன்று அவர்கள் ரயில் மூலம் வீடு திரும்பினர்.
Published : November 9, 2025 at 12:40 PM IST
தூத்துக்குடி: விமானத்தில் சென்னைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட மாணவர்கள் இன்று காலை ரயில் மூலம் ஊர் திரும்பிய நிலையில், அவர்களுக்கு ரயில் நிலையத்தில் மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி உற்சாக வரவேற்பளித்தனர்.
பண்டாரம்பட்டி பகுதியில் நாசரேத் திருமண்டலத்திற்கு சொந்தமான அரசு உதவி பெறும் தொடக்கப் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக புதுக்கோட்டை பகுதியை சேர்ந்த நெல்சன் பொன்ராஜ் பணிபுரிந்து வருகிறார்.
இவர் தனது பள்ளியில் படிக்கும் 11 மாணவ, மாணவிகள், பள்ளியில் படித்த முன்னாள் மாணவர்கள் ஆறு பேர் என 17 பேரின் விமானத்தில் பயணம் செய்யும் ஆசையை நிறைவேற்றும் வகையில் தூத்துக்குடியில் இருந்து அவர்களை சென்னைக்கு விமானத்தில் அழைத்துச் சென்றார். இந்நிலையில் மாணவர்கள் ஒருநாள் சென்னை பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு இன்று தூத்துக்குடிக்கு ரயில் மூலம் வந்தடைந்தனர். ரயில் நிலையத்தில் அவர்களை பொன்னாடை போர்த்தி அவர்களின் பெற்றோர்கள் உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.
தொடர்ந்து மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் முன்னிலையில் தங்களின் விமான பயணத்தின் அனுபவம் மற்றும் தாங்கள் சுற்றிப்பார்த்து வந்த இடங்கள் குறித்து நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்து கொண்டனர்.
முன்னதாக, அவர்கள் அனைவரும் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் இருந்து சென்னைக்கு நேற்று விமானம் மூலம் கிளம்பிச் சென்றனர். சென்னையில் கன்னிமாரா நூலகம், அருங்காட்சியகம், தலைமைச் செயலகம், தலைவர்களின் சமாதிகள் ஆகியவற்றை பார்ப்பதுடன், மெட்ரோ ரயிலிலும் பயணம் மேற்கொண்டனர். பின்னர் மெட்ரோ ரயில் மூலமாக எழும்பூர் ரயில் நிலையம் வந்து, அங்கிருந்து முத்து நகர் எக்ஸ்பிரஸ் மூலம் மீண்டும் தூத்துக்குடி திரும்பினர்.
இந்த பயணத்துக்கு முன், மாணவர்களை வழியனுப்பும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதில் மாவட்ட ஆட்சியர் இளம் பகவத் கலந்து கொண்டு மாணவர்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர் பொன்ராஜ் ஆகியோரை பாராட்டினார். அப்போது பேசிய அவர், “விமானத்தில் பயணம் செய்வது அனைவருடைய கனவு. நானே யுபிஎஸ்சி தேர்வில் வெற்றி பெற்ற பின்பு தான் முதன்முறையாக விமானத்தில் பயணம் செய்தேன். தற்போதே உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய ஆசிரியரை பாராட்டுகிறேன். வருங்காலங்களில் இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் இன்னும் நடைபெற வேண்டும்” என தலைமை ஆசிரியர் பொன்ராஜை மாவட்ட ஆட்சியர் பாராட்டியிருந்தார்.
|இதையும் படிங்க: நடுராத்திரியில் காரில் உட்கார்ந்திருப்பது தான் சுதந்திரமா? கோவை சம்பவம் குறித்து நடிகை கஸ்தூரி காட்டம்!
இந்த பயணித்துக்காக தலைமை ஆசிரியர் நெல்சன் பொன்ராஜ் தனி ஆளாக சுமார் ரூ.1.50 லட்சம் செலவு செய்துள்ளார். அவரது இந்த செயலுக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர். இதேபோல் அவர், கடந்த மார்ச் 22ஆம் தேதி தனது பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் மற்றும் முன்னாள் மாணவர்கள் என 20 பேரை சென்னைக்கு விமானம் மூலம் அழைத்துச் சென்று சுற்றிக் காட்டினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.