தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு: காவலர்கள் மீதான நடவடிக்கை கைவிடப்பட்ட விவகாரம் - அரசின் கருத்தை கேட்ட உயர் நீதிமன்றம்
துப்பாக்கிச்சூட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கூடுதல் நிதியுதவி வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முந்தைய அமைச்சரவை ஏற்கவில்லை என்று தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 1, 2026 at 6:45 PM IST
மதுரை: தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு வழக்கில் 3 காவல் அதிகாரிகள் மீதான நடவடிக்கையை கைவிட்ட விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் கருத்தை கேட்க உயர் நீதிமன்றம் மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு வழக்கு
தூத்துக்குடியில் கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு மே 22-ஆம் தேதி நடைபெற்ற ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் காவல்துறை நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் 13 பேர் உயிரிழந்ததுடன் பலர் காயமடைந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையிலான ஒரு நபர் ஆணையம் விசாரணை நடத்தி தனது அறிக்கையை தமிழ்நாடு அரசிடம் சமர்ப்பித்தது.
இந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில், சம்பந்தப்பட்ட காவல் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தது. இதனையடுத்து, முந்தைய திமுக அரசு 17 அதிகாரிகள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க முடிவு செய்திருந்தது. இதில் அப்போதைய தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் என். வெங்கடேஷ், தென் மண்டல காவல்துறை தலைமை ஆய்வாளர் ஷைலேஷ் குமார் யாதவ், அப்போதைய துணை காவல்துறை தலைமை ஆய்வாளர் சி.கபில் குமார் சரத்கர் உள்ளிட்டோர் இடம்பெற்றிருந்தனர்.
விசாரணை ஆணையத்தின் அறிக்கையில், போராட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையின்போது காவல்துறையினர் அதிகப்படியான பலப்பிரயோகம் செய்ததாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இதன் அடிப்படையில் அதிகாரிகள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், மொத்தம் 21 அதிகாரிகள் தொடர்பாக துறை ரீதியான நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டதாக அரசு தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், மேற்கண்ட மூன்று அதிகாரிகள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை 2024 மற்றும் 2025-ஆம் ஆண்டுகளில் வெளியிடப்பட்ட அரசாணைகள் மூலம் கைவிடப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. மற்ற அதிகாரிகள் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் பல்வேறு நிலைகளில் நிலுவையில் இருப்பதாகவும் தமிழ்நாடு அரசு தரப்பு விளக்கியது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பான வழக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் நீதிபதிகள் சி.வி. கார்த்திகேயன் மற்றும் ஆர்.சக்திவேல் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, கடந்த ஜூலை 23-ஆம் தேதி நீதிமன்றம் பிறப்பித்த இடைக்கால உத்தரவின் அடிப்படையில் அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட அறிக்கையை பரிசீலித்த நீதிபதிகள், மூன்று அதிகாரிகள் மீதான நடவடிக்கை கைவிடப்பட்டதற்கான காரணங்கள் குறித்து தற்போதைய அரசு கருத்து தெரிவிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர்.
உயிரிழந்தோர் குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு
துப்பாக்கிச்சூட்டில் உயிரிழந்த 13 பேரின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.25 லட்சமும், அதிக காயமடைந்த 40 பேருக்கு தலா ரூ.5 லட்சமும், சிறிய அளவில் காயமடைந்த 64 பேருக்கு தலா ரூ.1.50 லட்சமும் அப்போதைய தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் இழப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கூடுதல் நிதியுதவி வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை அப்போதைய திமுக அமைச்சரவை ஏற்கவில்லை என்று தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனிடையே, தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு தொடர்பான சி.பி.ஐ. விசாரணை திருப்திகரமாக இல்லை என மனுதாரர்கள் தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் வாதிடப்பட்டது.
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சிபிஐ இறுதி அறிக்கைக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள எதிர்ப்பு மனு (Protest Petition) கீழமை நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருப்பதாகவும் மனுதாரர்கள் தெரிவித்தனர். மேலும், இந்த வழக்கில் உண்மைகளை முழுமையாக வெளிக்கொணர சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு (SIT) அமைத்து விசாரணை நடத்த தற்போதைய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
மனுதாரர்கள் தரப்பில் மேற்கொண்டு வாதங்களை முன்வைக்க கால அவகாசம் கோரப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, நீதிபதிகள் வழக்கின் விசாரணையை செப்டம்பர் 10-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர். தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில் ஏற்கனவே விசாரணை ஆணையம், காவல்துறை அதிகப்படியான பலப்பிரயோகம் செய்ததாக கூறியுள்ள நிலையில், அதனடிப்படையில் நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்ட அதிகாரிகளில் மூவருக்கு எதிரான நடவடிக்கை பின்னர் கைவிடப்பட்டிருப்பது மீண்டும் நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.