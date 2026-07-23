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தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவ வழக்கு - தமிழக அரசு, சிபிஐக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு

தூத்துக்குடியில் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் மட்டும் எந்த உத்தரவும் இல்லாமல் அவரே துப்பாக்கியை எடுத்து 16 பேரையும் சுட்டாரா? ஏன் இவ்வளவு கால தாமதமாக வழக்கு விசாரணை நடைபெறுகிறது? என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.

உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 10:45 PM IST

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மதுரை: ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இழப்பீட்டை உயர்த்தி வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டதா? சம்பந்தப்பட்ட காவல் துறை அதிகாரிகள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன? என்ற கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்குமாறு தமிழக அரசு மற்றும் சிபிஐக்கு உயர்நீதிமன்ற உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் தொடர்பாக, மதுரை பீபீ குளத்தை சேர்ந்த கதிரேசன் என்பவர், உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.

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அந்த மனுவில், "தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் காப்பர் நிறுவனத்தை நிரந்தரமாக மூடக் கோரி போராட்டம் நடத்திய அப்பாவி மக்களை, சீருடை அணியாத துப்பாக்கிச் சுடும் வீரர்களைப் பயன்படுத்தி, காவல் துறையின் நிலையான உத்தரவுகளை பின்பற்றாமல், சீருடை அணியாத துப்பாக்கிச் சுடும் வீரர்கள் மூலம் சுட்டுக் கொன்றதற்குப் பொறுப்பானவர்கள் மீது குற்றவியல் வழக்குப்பதிவு செய்ய உத்தரவிட வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.

இந்த மனு நீதிபதிகள் கார்த்திகேயன், சக்திவேல் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில், இந்த வழக்கில், ஒரே ஒரு காவல் ஆய்வாளர் பெயர் மட்டுமே குற்றப்பத்திரிகையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதை எதிர்த்து பாதிக்கப்பட்டவர் தரப்பில் ஆட்சேபனை மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனுவும் நிலுவையில் உள்ளது.

மேலும், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூ.50 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என அருணா ஜெகதீசன் ஆணையம் பரிந்துரை செய்தது. ஆனால், ரூ.30 லட்சம்தான் இழப்பீடாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கு விசாரணையும் மெதுவாக நடைபெற்று வருகிறது" என வாதிட்டார்.

இதையடுத்து, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவில், தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்திற்கு எதிராக போராடியவர்களை, ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் மட்டும் எந்த உத்தரவும் இல்லாமல் அவரே துப்பாக்கியை எடுத்து 16 பேரையும் சுட்டாரா? ஏன் இவ்வளவு கால தாமதமாக வழக்கு விசாரணை நடைபெறுகிறது?

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அருணா ஜெகதீசன் ஆணையத்தின் அறிக்கையின்படி தமிழக அரசு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன? தொடர்புடைய காவல் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை என்ன? தனிப்பட்ட ஒரு விசாரணை அமைப்பிடம் விசாரணைக்கு ஒப்படைக்கும் எண்ணம் உள்ளதா? இழப்பீடுத் தொகையை உயர்த்தி வழங்க முடிவு உள்ளதா? ஆகிய கேள்விகளுக்கு தமிழக அரசும், சிபிஐ அமைப்பும் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டனர்.

TAGGED:

HIGH COURT MADURAI BENCH
THOOTHUKUDI FIRING CASE
TN GOVT CBI ON FIRING CASE
தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு
THOOTHUKUDI FIRING HCMDU ORDERS

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